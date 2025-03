Spanien verteidigt den Titel bei der IFAF Frauen-Europameisterschaft 2025/26

Die amtierenden IFAF Europameisterinnen aus Spanien werden ihren Titel in der Frauen-Tackle-Football-EM 2025/26 gegen Großbritannien, Finnland und Deutschland verteidigen, wenn das Turnier im Frühjahr 2025 beginnt.

Die vier besten Nationen Europas werden erneut in einem Rundenturnier gegeneinander antreten. In diesem Jahr qualifizieren sich die ersten beiden Teams der Tabelle für das Goldmedaillen-Spiel im August 2026, während die Teams auf den Plätzen drei und vier um die Bronzemedaille kämpfen werden.

Der erste Spieltag findet in Vantaa, Finnland, statt, wo der Gastgeber und Drittplatzierte des Vorjahres am Sonntag, den 25. Mai 2025, Deutschland empfängt. Die Silbermedaillen-Gewinnerinnen aus Großbritannien treten am Wochenende des 23./24. August 2025 gegen Finnland an, und eine Woche später beginnt Spanien die Verteidigung des Meistertitels mit einem Auswärtsspiel in Deutschland.

Am 18. Oktober 2025 bestreitet Spanien ein Heimspiel gegen Großbritannien, um die EM-Saison 2025 abzuschließen. Die beiden verbleibenden Gruppenspiele am Wochenende des 30./31. Mai 2026 werden die Teams für das Gold- und Bronze-Medaillen-Spiel bestimmen, wenn Großbritannien Deutschland empfängt und Finnland nach Spanien reist.

„Wir erwarten eine äußerst wettbewerbsintensive Reihe von Spielen und schätzen sehr den Einsatz aller vier Nationen, um das Interesse an diesem Wettbewerb aufrechtzuerhalten“, sagte IFAF Sport Manager Lars Carlsen. „Alle waren sehr motiviert, wieder auf dem Tackle-Football-Feld zu konkurrieren, und wir haben positive Gespräche über die Herausforderungen geführt, mit denen die Teams konfrontiert sind, wie Reisekosten, Logistik und Verfügbarkeit der Spielerinnen. Es ist ein Verdienst dieser Verbände, dass die Zusammenarbeit so angenehm war.“

IFAF Frauen-Europameisterschaft 2024/25 – Spielplan (Spielorte und Daten werden noch bestätigt):

Datum Heimteam Auswärtsteam 25. Mai 2025 Finnland Deutschland 23./24. August 2025 Großbritannien Finnland 30./31. August 2025 Deutschland Spanien 18. Oktober 2025 Spanien Großbritannien 30./31. Mai 2026 Großbritannien Deutschland 30./31. Mai 2026 Spanien Finnland August 2026 Goldmedaillenspiel* – August 2026 Bronzemedaillenspiel* –

Spanien wurde 2023/24 erstmals IFAF Frauen-Europameister, nachdem sie im spannenden Finale mit 21:16 gegen die Silbermedaillengewinner der IFAF Weltmeisterschaft 2022, Großbritannien, gewonnen hatten. Als Außenseiter, die zum ersten Mal am Turnier teilnahmen, besiegte Spanien Deutschland und den amtierenden Zweifach-Europameister (2015, 2019) Finnland und beendete das Turnier als einziges ungeschlagenes Team mit einer Bilanz von 3-0.

Großbritannien besiegte Finnland mit 21:14 und sicherte sich die Silbermedaille vor den Finnen, während Deutschland den vierten Platz belegte.

Für das Meisterschafts- und das Drittplatzierungsspiel werden die Gastgeberrechte an das Team vergeben, das in der Rundenturnierphase die wenigsten Heimspiele absolviert hat. Falls beide Teams die gleiche Anzahl an Heimspielen hatten, werden die Gastgeberrechte dem höher platzierten Team nach der Rundenturnierphase zugewiesen.