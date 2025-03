Tackle Frauen Nationalmannschaft sucht eine/n neuen Teammanger/in!

Wir suchen Dich als Teammanager (m/w/d) für die American Football Frauen-Nationalmannschaft!

Deine Aufgaben:

• Organisatorische Ansprechperson: Du kümmerst Dich um alle Belange des Teams und bist die Schnittstelle zwischen Teammitgliedern, Staff und der Sportdirektion.

• Mannschaftsausstattung verwalten: Planung, Organisation und Verwaltung von Teamwear und Equipment.

• Material- und Logistikmanagement: Sicherstellen, dass Material und Ausrüstung rechtzeitig an den richtigen Orten verfügbar sind.

• Rahmenbedingungen schaffen: Definition und Sicherstellung optimaler Abläufe an Maßnahmen- und Spieltagen.

• Camps und Spieltage organisieren: Verantwortung für die gesamte organisatorische Planung und Umsetzung.

• Versorgung der Mannschaft und des Staffs: Koordination von Verpflegung und sonstigen Bedarfen.

• Reiseplanung unterstützen: Koordination von An- und Abreise sowie Unterkunftsplanung für das Team.

• Event-Management: Mitwirkung bei der Organisation von Team-Events und öffentlichen Auftritten.

• Dokumentation und Berichterstattung: Erstellung und Verwaltung von Protokollen, Berichten und Spieltagsdokumenten.

Das bringst Du mit:

• Ehrenamtliches Engagement: Die Bereitschaft, Dich mit Leidenschaft und Motivation in das Team einzubringen.

• Hohe Flexibilität: Anpassungsfähigkeit an kurzfristige Änderungen und unvorhergesehene Situationen.

• Reisebereitschaft: Teilnahme an allen Maßnahmen, Trainingslagern und Spieltagen.

• Organisationsgeschick: Fähigkeit, auch in stressigen Situationen den Überblick zu behalten und strukturiert zu arbeiten.

• Kommunikationsstärke: Professioneller Umgang mit Teammitgliedern, Staff, Offiziellen und Sponsoren.

• Technisches Know-how: Grundkenntnisse in Office-Tools (Excel, Word etc.) zur administrativen Unterstützung.

• Verfügbarkeit an Wochenenden und Feiertagen: Da viele Maßnahmen und Spiele an diesen Tagen stattfinden.

• Diskretion und Vertraulichkeit: Sensibler Umgang mit teaminternen Informationen.

• Englischkenntnisse: Sicheres Englisch in Wort und Schrift, um die Kommunikation mit internationalen Teams und Organisationen zu gewährleisten.

Das bieten wir Dir:

• Strukturierte Einarbeitung: Eine umfassende Übergabe, um Dich optimal auf Deine Aufgaben vorzubereiten.

• Wertvolle Erfahrung: Die Möglichkeit, Management- und Organisationskompetenzen im Hochleistungssport zu entwickeln.

• Inspirierendes Netzwerk: Direkter Austausch mit Teammitgliedern, Coaches und anderen wichtigen Akteur*innen des American Footballs.

• Reisekostenübernahme: Unterstützung oder vollständige Übernahme von Reise- und Unterkunftskosten.

• Exklusives Team-Merchandise: Zugang zu offizieller Teamwear und weiteren Goodies.

• Internationale Turniere und Spiele: Die Möglichkeit, die Nationalmannschaft auf internationalen Wettkämpfen zu begleiten.



• Einwandfreier Leumund: Für die Tätigkeit ist ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis erforderlich.

So bewirbst Du Dich:

Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, bestehend aus einem Motivationsschreiben, in dem Du erklärst, warum Du die ideale Person für diese Position bist an o.duchene@afvd.de

🔥 Bereit für diese spannende Herausforderung? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Werde Teil unseres Teams und begleite die Mannschaft auf ihrem Weg zu neuen Erfolgen.