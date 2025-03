Cheerleader küren Deutsche Meister erneut in Frankfurt

Nach dem großen Erfolg der Deutschen Cheerleader Meisterschaft 2024 wird die DCM am 10.05.2025 wieder in Frankfurt am Main stattfinden.

Über 4.000 begeisterte Fans und Sportler sorgen im letzten Jahr für eine beeindruckenden Atmosphäre in der Frankfurter Eissporthalle. Auch in diesem Jahr werden über ca. 1.400 AthletInnen für spektakuläre Stunts und kreative Choreografien sorgen. Über 149 Teams treten in 33 Disziplinen an, um die Deutschen Meister zu küren.

„Wir freuen uns, die DCM erneut in Frankfurt auszurichten und bedank en uns bei der Stadt für die erneute Unterstützung. Die Eissporthalle bietet eine perfekte Kulisse für diesen hochklassigen Wettkampf“, so Fuad Merdanovic, Präsident des AFVD.

Tickets für die DCM 2025, am 10.05.2025, sind ab sofort erhältlich:

Ermäßigt: 20,00 Euro

Erwachsene: 26,50 Euro

Tickets unter: eventim-light.com

Neu in 2025: Direkt buchbare Parkplätze auf dem Gelände der Eissporthalle am Außenring. Da die Anzahl begrenzt ist, wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen.