Über 200 Spielerinnen und Spieler zu den Sichtungen der Flag Football Jugend-Nationalmannschaften erwartet

Nach den ersten erfolgreichen Sichtungen der Frauen- und Herren Flag Football-Nationalmannschaften gehen nun auch die Jugend-Nationalteams in ihre Tryouts. Diese finden am 26. und 27. April 2025 in Frankfurt statt. Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage für Flag Football sind dies keine offenen Tryouts mehr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten sich dafür vorab schriftlich bewerben.

Die drei Nationalmannschafts-Head Coaches Stefanie Thiele / U17 Juniorinnen Flag Football, Max Groß / U17 Junioren Flag Football und Frank Grimm /U15 Mixed Flag Football hatten die Qual der Wahl. Es waren deutlich mehr Bewerbungen eingegangen, als für diese drei Camps berücksichtigt werden konnten, was für das große Interesse am Flag Football und den Jugend-Nationalmannschaften spricht.

U17 Juniorinnen

Stefanie Thiele hat mit ihrem Coaching-Staff 33 Athletinnen der Jahrgänge 2008 und 2009 für das Camp am 26.04.2025 ausgewählt. Darunter sind Athletinnen, die zum Teil schon im letzten Jahr bei der U17 oder dem U15 Mixed Team dabei waren. Dazu kommen Spielerinnen, die beim Jugendländerturnier im Saarland 2024 gesichtet wurden, sowie ganz neue Teilnehmerinnen. Thiele ist zuversichtlich, aus diesen Athletinnen den passenden Kader schmieden zu können: „Durch die eingesendeten Videos konnten wir uns bereits im Vorfeld einen Eindruck von den Bewegungsabläufen und Techniken, z.B. beim Routenlaufen oder beim Snappen, machen. Nun schauen wir, ob sich dies live bestätigt und wie sie sich im Spiel und im Team zeigen. Zudem werden sportmotorische Leistungstests durchgeführt. Ich bin mir sicher, dass wir auf 33 Athletinnen treffen werden, die gewillt sind, ihre beste Leistung zu präsentieren, um sich einen der 15 begehrten Kaderplätze zu sichern und mit zur EM nach Österreich zu reisen.“

U17 Junioren

Bei den Junioren hat Max Groß mit seiner Crew aus 122 Bewerberinnen und Bewerbern 81 zur Sichtung eingeladen. Davon hatten 52 auch beim Jugendländerturnier im vergangenen Jahr teilgenommen. Weitere Teilnehmer kommen aus dem Tackle Football oder konnten anderweitig auf sich aufmerksam machen. Groß betont die Wichtigkeit dieser Sichtungsmaßnahme: „Die Sichtung ist die Grundlage für alles Weitere, das folgt. Aktuell ist der Pool an Flag Football-Spielern noch nicht groß genug, als dass es ausreichen würde, nur beim Jugendländerturnier zu sichten. Für den Sport allgemein ist die Sichtungsmaßnahme auch eine große Werbeveranstaltung. Wir versuchen, so viele (Landes-)Trainer wie möglich in die Sichtung zu integrieren, damit auch sie ein Gefühl dafür bekommen, welches Niveau wir von den Nationalspielerinnen und -spielern verlangen. Spieler sollen sich auf höchstmöglichem Niveau messen können und eine gute Erfahrung damit sammeln. Mit dieser Erfahrung sollen sie dann in ihre Vereinsteams zurückkehren.“

Groß lobt besonders die gute Arbeit der U15: „Von der U15 sind bereits im letzten Jahr sehr gute Spieler hochgekommen. In diesem Jahr erwarten wir wieder vier hervorragende Spieler aus den U15-EM-Teilnehmern, die sich bei uns beweisen wollen. Im letzten Jahr haben es sogar vier Spieler der U15 in den finalen 15er-Kader geschafft. Dies zeigt, dass sich Flag Football von unten nach oben sehr gut entwickelt und in der U15-Nationalmannschaft hervorragende Arbeit geleistet wird. Die internationale Turniererfahrung hat einen großen Einfluss auf die Weiterentwicklung der Spieler.“

Drei Spieler der letztjährigen U17-Nationalmannschaft haben sich erneut beworben; diese sollten von ihren internationalen Erfahrungen profitieren können. Darunter ist Nico Nussmann, der gleichzeitig auch Quarterback der U19 Tackle-Nationalmannschaft ist und beim 55:0-Sieg von Team Germany gegen Italien aktiv war.

Groß sieht allerding noch Optimierungspotential: „Uns fehlen in diesem Jahr zahlreiche Spieler aus der GFL Juniors, da deren Endspiel zum Zeitpunkt der EM stattfindet. Und es fällt bei den Bewerbungen auf, dass der Norden deutlich schwächer vertreten ist und im Jugend Flag Football noch deutlich hinter dem Süden liegt.“

U15 Mixed Team

Das U15 Mixed Team geht als amtierender Europameister in diese EM und wird alles versuchen, diesen Titel zu verteidigen. Hier gab es mit 154 die meisten Bewerbungen, aus denen Headcoach Frank Grimm und sein Coaching Staff 88 Spielerinnen und Spieler ausgewählt haben, 52 Jungen und 36 Mädchen. Grimm misst dieser Sichtung ebenfalls einen hohen Stellenwert bei: „Ich kann sicher sagen, dass die Sichtungstage der entscheidende Grundstein auf dem Weg zu unserem Europameister-Titel waren und auch für unsere zukünftigen Erfolge sein werden. Natürlich können wir glücklich sein, wenn, wie zuletzt, aus dem zuvor jüngeren Jahrgang Spielerinnen und Spieler mit internationaler Erfahrung für ein weiteres U15-Jahr zurückkehren. Aus dem Team, das 2024 die Europameisterschaft gewann, nehmen drei Jungen und ein Mädchen erneut an unserer Sichtung teil. Als jüngste Flag Football-Nationalmannschaft sind wir uns unserer großen Verantwortung bewusst, die besten neuen Talente aus Deutschland zu entdecken. Besonders dankbar können wir daher den Landesauswahl-Trainern sein, die bereits im Jugendländerturnier ihre jüngsten Spielerinnen und Spieler präsentieren und dort auf hohem Niveau Spielerfahrung sammeln lassen. Wir U15-Coaches wollen unseren im vergangenen Jahr erarbeiteten hohen Standard auch in diesem Jahr beibehalten bzw. dank der Fortschritte im AFVD weiterentwickeln.“

Mit diesen Camps für alle drei Flag Jugend Nationalmannschaften wird der Grundstein für die IFAF European Youth Flag Football Championships gelegt, die vom 03. – 06. September 2025 in Innsbruck, Österreich stattfindet. Vielleicht spielen dort dann schon künftige Teilnehmer:innen der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.