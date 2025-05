Erfolgreiche Durchführung des 34. B-Trainerlehrgangs

Mit der Durchführung des 34. B-Trainerlehrgangs in der vergangenen Woche unterstreicht der American Football Verband Deutschland (AFVD) erneut sein Engagement für eine flächendeckende, qualitativ hochwertige Trainerausbildung.

In einer intensiven Lehrgangswoche kamen diesmal wieder 20 Traineranwärterinnen und -anwärter aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen, um ihre Kompetenzen im Bereich Coaching, Spielanalyse und Trainingsmethodik auf das nächste Level zu heben.

Im Mittelpunkt des Lehrgangs stand der praxisorientierte Austausch zwischen Teilnehmenden und Dozenten. Neben fundierten Fachvorträgen wurden Fallstudien bearbeitet, Gruppenarbeiten durchgeführt und Planspiele zur Trainings- und Saisonplanung simuliert. Besonders wertvoll waren die moderierten Diskussionen zu Leadership-Themen und zur Rolle des Trainers als Multiplikator im Vereinsumfeld.

„Die Lehrgangsgruppe war ausgesprochen heterogen – von Nachwuchstrainer:innen bis zu erfahrenen Nationaltrainer:innen war alles vertreten“, berichtet Bildungsreferent Stefan Misner. „Gerade dieser Mix hat die Woche so dynamisch und erkenntnisreich gemacht.“ Die Referenten, allesamt erfahrene Experten aus den Bereichen Coaching, Sportwissenschaft, Sportpsychologie und Sportmedizin, stellten in interaktiven Einheiten sicher, dass Theorie und Praxis optimal verzahnt wurden.

Auch Silvana Friese, bereits seit letztem Jahr Teil des Lehrstabs, hatte ihr erfolgreiches Debüt als Referentin im Fachbereich „Offense“ und war begeistert von der angenehmen Atmosphäre sowie dem Engagement der Teilnehmenden.

Ein Highlight der Woche bildete ein interaktiver Workshop zur Leistungsentwicklung, bei dem Robert Mager all seine Erfahrungen aus dem Athletiktraining angrenzender Sportarten einbrachte. „Wir möchten bewusst über den Tellerrand hinausblicken und unseren Trainern Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie nicht nur sportlich, sondern auch pädagogisch wirksam arbeiten können“, erklärt Misner.

Am Ende der Woche stand wie gewohnt die schriftliche Lernerfolgskontrolle an. Diese markierte jedoch nicht den Schlusspunkt, sondern vielmehr den Übergang in die nächste Ausbildungsphase: die Erstellung und Präsentation der Abschlussarbeiten am 13.&14.12.2025.

Mit dem Abschluss des 34. Lehrgangs wächst die Zahl der qualifizierten B-Trainer im deutschen Football weiter – ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Entwicklung des Sports. „Diese Generation angehender B-Trainer hat bewiesen, dass sie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Sie wird maßgeblich dazu beitragen, Strukturen zu stärken und Talente langfristig zu fördern. Auch die Verjüngungskur des Lehrstabs ist ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, so ist das Durchschnittsalter mittlerweile auf 42 Jahre gesunken“, so Misner abschließend.

12 Teilnehmende erwarben die B-Lizenz im 33. B-Trainerlehrgang

Den vorhergehenden 33. B-Trainerlehrgang konnten bereits am Prüfungswochenende Ende März 12 Teilnehmende erfolgreich abschließen und erreichten auf Anhieb das Lehrziel. Für die restlichen acht besteht die Möglichkeit, mit der Nachprüfung auch die B-Lizenz zu erhalten.