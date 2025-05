Frauen Nationalmannschaft gibt 45er Kader bekannt

Am 25. Mai spielt die deutsche Frauen Tackle Nationalmannschaft in Vantaa gegen Finnland das erste Spiel der Europameisterschaft 2025/2026. Nach einer Talentserie, einem Pre-Season Camp und zwei regulären Trainingscamps wurde jetzt der endgültige 45-er Kader benannt.

Die Spielerinnen kommen aus 15 verschiedenen Vereinen. Die Cologne Ronin Ladies und Stuttgart Scorpions Sisters sind mit jeweils neun Spielerinnen am stärksten vertreten, gefolgt von den Berlin Kobra Ladies, von denen acht Spielerinnen dabei sind.

Sebastian Ayernschmalz, Headcoach der Frauen Tackle Nationalmannschaft, sieht das Team trotz nicht optimaler Vorbereitung für Finnland gut gerüstet: „Die Vorbereitung auf das EM-Spiel gegen Finnland verlief unter besonderen Bedingungen und war geprägt von neuen Wegen und notwendigen Kompromissen. Kurzfristige Planungen stellten das Team vor organisatorische und personelle Herausforderungen: Nur etwa 70 % der Spielerinnen konnten an der intensiven Vorbereitung teilnehmen, und im Coaching-Staff mussten Rollen flexibel neu verteilt oder zeitweise ersetzt werden. Doch genau in dieser Phase zeigte sich, was das Team auszeichnet – Flexibilität, Zusammenhalt und ein starker Wille. Neben einer gewachsenen mannschaftlichen Geschlossenheit bringen wir auch individuell herausragende Spielerinnen auf das Feld, die mit ihrer Erfahrung, Athletik und Spielintelligenz den Unterschied machen können. In den Camps wurde mit hoher Motivation gearbeitet – lösungsorientiert, fokussiert und mit dem klaren Ziel, in Finnland eine starke, kämpferische und selbstbewusste Leistung zu zeigen.“

Der Sportdirektor der Frauen Nationalmannschaft, Oliver Duchene, lobt das Engagement seiner Truppe: „Die Umstände der letzten Wochen waren alles andere als einfach – umso mehr verdient es Anerkennung, mit welchem Engagement Trainer, Staff und Athletinnen diese Zeit gemeistert haben. Wir wissen, dass uns in Finnland eine Mannschaft mit hoher Qualität erwartet. Unser Ziel ist es, unsere Spielidee bestmöglich auf das Feld zu bringen und als Gruppe weitere Entwicklungsschritte zu gehen. Gelingt uns das, kann dieses Spiel wichtige Impulse setzen und sportlich wie strukturell wertvoll für uns sein.“

Der Nationalmannschaftstross wird am Samstag vor dem Spiel nach Finnland fliegen und dann am Montag hoffentlich mit einem Sieg zurückkehren. Die gesamten Reisekosten sowie die Kosten der Camps werden komplett vom AFVD übernommen. Seit diesem Jahr müssen die Nationalspielerinnen und Nationalspieler keine Eigenanteile mehr zu den Nationalmannschaftsmaßnahmen leisten. Damit unterstreicht der Verband sein Ziel, ausschließlich zum Wohle der Aktiven zu agieren.



Hier gibt’s Tickets: Women’s European Championships, 25.05.2025 2:00 PM, VANTAA | lippu.fi