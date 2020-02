AFVD Jugendländerturnier 2020 in Solingen und Dresden

Nachdem im letzten Jahr das A- und B-Turnier jeweils in Oldenburg stattgefunden hat und hierbei die Oldenburg Outlaws als Ausrichter fungierten, wird das AFVD Jugendländerturnier 2020 in zwei Städten ausgetragen.

Für das A-Turnier 2020 konnten sich die Solingen Paladins, mit Unterstützung des Landesverbandes NRW, erfolgreich bewerben. Somit wird dieses Turnier am 24./25. Oktober 2020 in Solingen ausgespielt. Das B-Turnier findet in diesem Jahr in Dresden statt und wird hierbei vom Landesverband Sachsen ausgetragen. Der genaue Spieltermin ist jedoch noch offen und wird zeitnah bekannt gegeben.

Als Änderung wird der Spielplan 2020 so ausgelegt, dass zwischen den KO-Zeiten 2 2/3 Stunden in der Vorrunde des A-Turniers und B-Turniers eingeplant werden. Bei den Platzierungsspielen des A-Turniers werden zwischen den KO-Zeiten weiterhin 2 Stunden eingeplant.