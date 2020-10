Warum spielen die Nationalmannschaften nicht?

Nationalmannschaften spielten und spielen für den AFVD eine sehr wichtige Rolle. Für die besten Spieler ist die Berufung in eine Nationalmannschaft ein über lange Jahre ehrgeizig Verfolgten Ziel und am Ende eine verdiente Belohnung und Auszeichnung ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit. Für die zunehmende Akzeptanz der Sportart in den letzten Jahrzehnten war es zudem gerade in Deutschland sehr hilfreich, erfolgreiche Nationalmannschaften aufbieten zu können. Gewonnene Titel bei World Games und Europameisterschaften ließen auch eine breitere Öffentlichkeit erkennen, welch hochwertige sportliche Leistungen im deutschen American Football erbracht werden. Erfolgreich ausgerichtete WM- oder EM-Turniere waren zudem für Zuschauer weitere Höhepunkte eines Football-Jahres neben dem German Bowl. Allerdings ist der Betrieb von Nationalmannschaften auch kostenintensiv, denn natürlich soll auch die Qualität der Vorbereitung in Trainingslagern und Auswahl-Camps stimmen. Es liegt in der Natur der Sportart, dass die jährliche Anzahl von Länderspielen nie so hoch sein kann wie in anderen Mannschaftssportarten. Dies begrenzt die Refinanzierungsmöglichkeiten selbst bei einer Nationalmannschaft der Herren über Zuschauer- oder Sponsoreneinnahmen. Da American Football derzeit nicht vom Bund finanziell gefördert werden kann, müssen die Nationalmannschaften entweder durch die Gesamtheit aller Aktiven im AFVD „subventioniert“ werden, von den Vereinen oder von den Nationalspielern selbst.

In der Vergangenheit gab es eine „Mischform“ bei der Finanzierung: Der Verband übernahm den größten Teil der Kosten (letztlich aus den Beiträgen aller Vereinsmitglieder oder Einnahmen aus dem German Bowl), einige Vereine unterstützten ihre Nationalspieler nach Kräften mit Zuschüssen (aus ihren Mitgliedsbeiträgen oder Zuschauereinnahmen). Die nominierten Nationalspieler selbst mussten allerdings dennoch einen Eigenanteil aufbringen. Besonders wenn es um die Teilnahme an internationalen Turnieren ging, bei denen die Teilnahmegebühr des Weltverbandes bis in sechsstellige Bereiche gehen kann – zuzüglich Anreisekosten. Dieser Eigenanteil ist eine für alle Seiten unbefriedigende Lösung: Der Verband tritt gegenüber seinen besten Spielern als Aussteller von Rechnungen in Erscheinung, manch ein Spieler kann eventuell die Zahlungen nicht leisten. Es gibt für diese Fälle Härtefallregelungen, und kein Spieler soll durch solche nicht-sportliche Gründe um eine Berufung in die Nationalmannschaft gebracht werden. Ebenfalls existieren in vielen Bundesländern oder Kommunen für solche Fälle zwar Förderprogramme für einzelne Sportler. Die Beratung des einzelnen Athleten seitens des Bundesverbandes müsste in Zukunft sicherlich stärker auch auf diese Möglichkeiten hinweisen. Auch wenn es gerade bei den lokal ausgerichteten Förderungen schwer ist, einen bundesweiten Überblick herzustellen.