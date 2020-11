Die Voraussetzungen für Bundesförderung

Die deutsche Sportförderung orientiert sich stark an dem Leistungsgedanken und an internationalen Erfolgen – speziell anhand der errungenen Medaillen und Platzierungen bei Olympischen Spielen. 2019 wurden an die 33 Verbände der ständigen olympischen Sportarten etwa 80 Millionen Euro an Fördermitteln des Bundesministerium des Innern verteilt, weitere etwa zwei Millionen an Sportarten, die temporär bei den nächsten Olympischen Spielen im Wettkampfprogramm sind. 32 Verbände nicht-olympischer Sportarten erhielten insgesamt etwa 4 Millionen Euro. Bei der überwiegenden Anzahl dieser Verbände belief sich die Bundesförderung auf mittlere fünfstellige Beträge für das gesamte Jahr.

Dennoch würde der AFVD natürlich sehr gern in den Genuss von öffentlicher Förderung aus Bundesmitteln kommen, zumal in vielen europäischen Ländern (Skandinavien, Österreich, Frankreich und anderen) die Förderrichtlinien für American Football viel vorteilhafter ausfallen. Zum einen wäre es wünschenswert, weil der AFVD sehr gern Chancengleichheit im sportlichen Wettbewerb mit den internationalen Konkurrenten hergestellt wissen möchte. Zum anderen erfüllt der AFVD auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Bei mittlerweile rund 70.000 Einzelmitgliedern in deutschen Football-Vereinen, darunter vielen Jugendlichen, sollten die positiven Effekte auf das Zusammenleben in Deutschland inzwischen auch bundesweit so weit Bedeutung haben, dass eine Förderung aus Steuermitteln gerechtfertigt wäre.

Der AFVD hatte in den Jahren 2006 bis 2011 jährlich Bundesförderung im mittleren fünfstelligen Bereich erhalten. Dieser Förderung ging eine jahrelange Vorarbeit des AFVD-Präsidiums voraus, die nicht nur in der Ausrichtung der WM 2003 in Deutschland oder der Platzierung der Sportart im Programm der Duisburger World Games 2005 bestand, sondern auch in einer Intensivierung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, der ausführlichen Dokumentation dieses Teils der Verbandsarbeit sowie ständiger Lobbyarbeit.