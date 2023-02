Gleich vier Neue für die beiden U17 Flag Nationalmannschaften

Den Verantwortlichen beim AFVD ist es gelungen für vier weitere Positionen der beiden neu gegründeten U17 Flag Nationalmannschaften geeignetes Personal zu verpflichten.

Für die Mädchen – und Jungen Teams konnten jeweils die Stellen der Teammanager und Offensive Coordinatoren besetzt werden.

Pia Schwarz wird Team-Managerin der U17 Mädchen Flag Nationalmannschaft und Fabian Herlemann übernimmt diese Aufgabe bei den Jungen. Anja Treiber wird Offensive Coordinator bei den Mädchen und Stephan Starcke bei den Jungen.

Schwarz hat erst 2018 bei den Marburg Mercenaries mit American Football begonnen und sich in kürzester Zeit als Nationalspielerin bei den die Flag – und Tackle Damen etabliert. Mit einer Europauswahl spielte sie 2019 gegen die Mexiko. Bei den Mülheim Shamrocks spielt sie parallel beide Football – Varianten und coacht junge Spielerinnen in ihrem Verein: „Ich möchte den Flag Football in Deutschland weiter voranbringen und jungen Spielerinnen mehr Möglichkeiten eröffnen sich zu entwickeln.“

Fabian Herlemann hatte 2000 auf der High School in Missouri erstmals Kontakt zu American Football. Er spielte in Leipzig und Hamburg und ist seit 2010 als Trainer auf Vereinsebene mit Schwerpunkt Jugend, als Auswahltrainer in Hamburg, Sachsen und Nord-Rhein Westfalen und im Hochschulsport tätig. Seit 2015 fungiert der A-Lizenz Inhaber beim AFVD und in Landesverbänden in der Lehre. Als Bundeswehroffizier ist sein Ziel: „Jeder Leistungsorientierte Jugendliche hat die Chance verdient sich in einer gut organisierten Nationalmannschaft zu empfehlen. Dazu möchte ich einen Beitrag leisten und die U17 mit aufbauen. (Ganz nach dem Navy Motto von 2012 INAM. It is not about me).“

Offensive Coordinator der Mädchen ist Anja Treiber, welche mit der neuen U17 den Grundstein für zukünftige Erfolge legen will: „Ich glaube, dass wir mit der Einführung einer Juniorinnen -Nationalmannschaft den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Ausbau und Professionalisierung des Flagfootballs in Deutschland gemacht haben und freue mich sehr, Teil dieser tollen Entwicklung sein zu können. In der U17 werden wir hoffentlich einen der Grundsteine für die Erfolge der kommenden Jahre legen.“ Treiber spielte von 2012 bis 2022 Tacklefootball bei den Crailsheim Hurricanes in der ersten und zweiten Damenbundesliga, parallel spielte sie auch noch ein Jahre lang Fußball in der zweiten Frauen Bundesliga und 3 Jahre in der Frauen Regionalliga. In diesem Jahr ist sie für die Erlangen Rebels aktiv. Seit 2015 ist sie Mitglied der Damennationalmannschaften im Tackle und Flagfootball und gewann 2017 EM – Silber und 2015 gleich zweimal EM- Bronze. Im letzten Jahr kam sie mit der Flag-Natio bei der WM in Israel auf den 10. Platz und mit den Tackle-Damen auf den 6. Platz bei der WM in Finnland.

Last but not least vervollständigt Stephan Starcke dieses Quartett als Offensive Coordinator der U17 Jungen. Der A-Lizenzinhaber ist Mitglied des Ausbildungsausschusses / Lehrstabes des AFVD Ausbildungs- und Sozialwerk e.V, ist Landestrainer des AFCV Hamburg und sitzt im Prüfungsausschuss des AFCV Schleswig- Holstein. Beim AFVD ist er Linebacker Coach der Herren Nationalmannschaft, außerdem ist er Coach bei den HSU Snipers (Universität der Bundeswehr) und bei den Lübeck Cougars in der GFL2 und möchte auch bei den Jungen eine schlagkräftige Truppe formen: „In dieser dynamischen Sportart mithelfen zu können, eine schlagkräftige Truppe zu formen, die im internationalen Vergleich, auf hohem Niveau am Ende dann auch gut dasteht, stellt auch immer eine Herausforderung dar, der ich mich gern stelle. Hierbei freue ich mich insbesondere auch auf die Zusammenarbeit mit zwei außergewöhnlichen Coaches, die und deren Arbeitsweise ich in den letzten Jahren sehr zu schätzen gelernt habe.“