„Mega Max“ bleibt Coach der deutschen Nationalmannschaft

Der dienstälteste Coach der Nationalmannschaft Maximilian von Garnier gehört auch in der neuen Konstellation zur Trainer Crew und wird die Tight Ends trainieren.

Aufgrund seiner langen und erfolgreichen Karriere als Spieler und Trainer genießt von Garnier nicht nur in Hamburg Kultstatus und wird als Denkmal, Urgestein, Ikone und Dinosaurier der Hamburg Blue Devils bezeichnet. Mit diesen gewann er vier deutsche Meisterschaften und drei Euro Bowls und spielte im Volksparkstadion vor teilweise fünfstelligen Zuschauerzahlen. Vor seiner Hamburger Zeit spielte von Garnier von 1988 bis 1992 für die Berlin Rebels. Im Jahr 1995 war er in der World League für Rhein Fire in Düsseldorf im Einsatz.

Als Nationalspieler war er ebenso erfolgreich, von 1997 bis 2007 gehörte er zum Nationalteam und wurde 2001 Europameister, gewann 2005 Gold bei den World Games und den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft 2007.

Schon während seiner Spielerkarriere coachte der die Jugend der Blue Devils und wurde mit diesen 1999 deutscher Jugendmeister. Als Trainer der Hamburg Auswahl Ham Jam gewann er 1999 und 2000 das Jugendländer-Turnier und mit der Jugend-Nationalmannschaft gewann er als Offensive Coordinator 2008 die Europameisterschaft. In diesem Jahr erhielt er das silberne Lorbeerblatt, die höchste deutsche Sportauszeichnung. Seit 2009 ist von Garnier Trainer bei der Herren-Nationalmannschaft und wurde damit 2010 und 2014 Europameister. Bei den Hamburg Blue Devils war er von 2010 bis 2013 Headcoach und führte das Team von der dritten Liga zurück in die GFL.

Neben seiner Karriere als Spieler und Trainer ist von Garnier auch in den Medien und für die NFL erfolgreich. So war er bereits seit 1998 Co-Kommentator bei mehreren German Bowls sowie dem NFL Pro Bowl. Für Sport1 war er bei der Fernsehsendung „Kickoff – Das GFL Football-Magazin“ dabei, seit 2017 ist er Experte bei der „Footballerei“ und mit Headcoach Shuan Fatah betreibt er den beliebten Podcast „Money Downs – X & O mit Coach Shuan und Coach Max“. Beim NFL Game Pass war er Live-Kommentator der NFL-Spiele und Experte beim Super Bowl. Als NFL Flag Koordinator ist von Garnier für die Konzeption und den Aufbau des NFL Flag Football Programms an deutschen Schulen verantwortlich und begleitete das Team des Frankfurter Goethe Gymnasiums vor wenigen Wochen zum internationalen Flag-Turnier rund um den Pro Bowl in Las Vegas.