75er Kader der Damen Nationalmannschaft benannt

Beim AFVD geht es zur Zeit Schlag auf Schlag, kurz nach den Herren haben jetzt auch die Damen ihren 75 Kader für die Nationalmannschaft benannt.



Nach den beiden letzten Sichtungscamps am vergangenen Wochenende in Oldenburg und Erlangen hat Headcoach Nicole Manthey mit Ihrer Trainercrew die 75 besten Spielerinnen ausgewählt, welche in diesem Jahr für Deutschland spielen werden.



Und diese werden gleich gefordert. Schon am Pfingstsonntag, den 28.05.2023 erwartet die deutsche Frauen Nationalmannschaft in Solingen die Vizeweltmeister aus Großbritannien zum Auftakt der Europameisterschafts-Länderspielserie. Kickoff ist um 14:00 Uhr, Einlass ab 13:00 Uhr. Die Solingen Paladins sorgen für das Catering, Cheerleader und live gesungene Nationalhymnen für das passende Rahmenprogramm. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt, Tickets für Schüler und Studenten sind ab 7,- Euro und für Erwachsene ab 12,- Euro erhältlich.



Die Damen Europameisterschaft 2023 / 2024 wird in einem Round-Robin System ausgespielt. Deutschland ist in Gruppe A mit Großbritannien, Finnland, Schweden und Spanien. Nach dem Länderspiel in Solingen steht für die Damen am 26. August in Spanien bereits der zweite Spieltermin fest. Im Frühjahr 2024 geht es dann nach Finnland und im Sommer 2024 wird Schweden zu Gast in Deutschland sein. Die Spielerinnen und die Fans der deutschen Nationalmannschaft können sich also auf eine spannende EM – Serie freuen.

Headcoach Nicole Manthey: „Ich bin beeindruckt von der Begeisterung und der sportlichen Qualität der Teilnehmerinnen. Aus dem bestehenden 45er Kader und den frisch nominierten Spielerinnen werden wir ein starkes Team formen, das den Vizeweltmeister Großbritannien vor Probleme stellen wird. An alle Spielerinnen die nicht im 75er Kader sind: Seid dabei! Unterstützt uns in Solingen. Seid unser zwölfter Mann!“

Tickets unter: https://www.eventim-light.com/de/a/642163fe05c38b0a07fee86a/e/64229be8d5e7a539d5efb698?lang=de

Zum Kader: