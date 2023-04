U19 Nationalmannschaft spielt gegen Frankreich / Livestream

Am Sonntag, den 09. April 2023 spielt die deutsche U19 Nationalmannschaft im Rahmen der Europameisterschaft in Bordeaux gegen Frankreich. Dann geht es passend zum Ostersonntag darum, dem französischen Team möglichst oft das Ei in das Nest oder besser in die Endzone zu legen. Kickoff in Bordeaux ist um 14:00 Uhr.

Nach dem überzeugenden Auftritt in der U19 Gruppe C im vergangenen Jahr ist das deutsche Team in die B-Gruppe aufgestiegen. Doch diese soll nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die A-Gruppe sein, bei welcher sich dann ab 2024 Europas beste Junioren Teams messen werden. Mit Frankreich wartet gleich der vermeintlich stärkste Gegner auf den Aufsteiger. Mit einem Sieg würde man sich die Chance bewahren, im zweiten Spiel im September 2023 ebenfalls wieder um den Gruppensieg mitspielen zu können. Der Gegner wird im Spiel zwischen Italien und Großbritannien ermittelt.

Der Livestream wird produziert und angeboten von dem französischen Verband : https://www.youtube.com/watch?v=c8jGFbIJiMg

Die Jugendnationalmannschaft bedankt sich nochmals bei allen Unterstützern für den überwältigenden Support!