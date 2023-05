New Balance an den Seitenlinien der deutschen Nationalmannschaften

Der American Football Ausrüster Meyer Sports stattet alle Coaches und Staffs der deutschen Nationalmannschaften mit Schuhen der Marke New Balance aus. Zusammen mit den Jacken von Erima und den Schuhen von New Balance erscheinen alle Coaches und Staffs der Nationalmannschaften auch optisch chic im einheitlichen Look.

Beim Camp der Frauen Nationalmannschaft wurden die ersten Schuhe übergeben und alle waren begeistert. Meyer Sports Inhaber Juergen Meyer begründet sein großzügiges Engagement: „Mit Freude sehen wir die Dynamik, welche die Neuorganisation des Verbandes auslöst. Wir möchten daher unterstützend bei der Wiederbelebung der Nationalteams beitragen und den Coaches und Staffs, welche die verschiedenen Verbandsteams betreuen, kostenlos mit New Balance Schuhen ausstatten.“

AFVD-Geschäftsführer Michael Schwarzer ist für diese Unterstützung sehr dankbar: „Alle Beteiligten machen ihre Jobs ehrenamtlich. Da sind solche Ausstattungen ein schönes Dankeschön für ihr Engagement. Wir sind froh, mit Meyer Sports und auch Erima zwei starke Partner an unserer Seite für den American Football in Deutschland zu haben.“