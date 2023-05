Der 45er Kader der Frauen – Nationalmannschaft wird präsentiert von DocA Sports

Die 45 Spielerinnen stehen fest – der finale Kader der Frauen Nationalmannschaft für Länderspiel gegen Großbritannien wurde heute bekannt gegeben

In einem letzten intensiven Camp in Hamburg haben die verbliebenen 60 Kandidatinnen noch einmal alles gegeben, um die Coaches von sich zu überzeugen. Mit einer erneuten Leistungssteigerung haben sie es den Verantwortlichen damit nur noch schwieriger gemacht, die Auswahl auf die 45 Spielerinnen zu reduzieren.

Frauen Nationalmannschafts Headcoach Nicole Manthey freut sich über die gezeigte Leistung: „Wir haben in den vergangenen zwei Camps viele Eindrücke gesammelt. Am Ende haben nur Nuancen entschieden, denn die Leistungsdichte in unserem Kader ist sehr hoch. Jede Spielerin hat ihr Bestes gegeben. Mit einer gesunden Mischung zwischen Erfahrung und jungen Spielerinnen gehen wir in das Länderspiel gegen Großbritannien, die uns als Vizeweltmeister extrem fordern werden.“

Dieses spannende Länderspiel sollte sich kein Football Fan entgehen lassen. Die Solingen Paladins sorgen für das Catering, Cheerleader und live gesungene Nationalhymnen für das passende Rahmenprogramm. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt, Tickets für Schüler und Studenten sind für 7,- Euro und für Erwachsene für 12,- Euro erhältlich.

Frauen Länderspiel

Deutschland – Großbritannien

Sonntag, 28.05.2023

Kickoff 14:00 Uhr, Einlass ab 13:00 Uhr

Jahnkampfbahn – Walder Stadion

Adolf-Clarenbach-Straße

42719 Solingen

Tickets: Tickets für Deutschland – Großbritannien am 28.05.2023 in Jahnkampfbahn – Walder Stadion, Solingen | Ticket-Shop (eventim-light.com)