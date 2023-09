AFVD sucht Headcoach für Frauen Tackle Nationalmannschaft

Der AFVD und die bisherige Stelleninhaberin Nicole haben sich getrennt, jetzt wird ab sofort ein neuer Headcoach gesucht. Dazu erklärt AFVD-Vizepräsident Andreas Kegelmann: „Wir danken Nicole Manthey für ihre Arbeit und wünschen ihr für ihren weiteren Weg viel Erfolg. Jetzt haben wir diese Position kurzfristig neu zu besetzen und ich freue mich auf interessante Bewerbungen.“



Für die Frauen ist im aktuellen Europameisterschafts – Turnier nach einem Sieg gegen Großbritannien und einer knappen Niederlage in Spanien Halbzeit. Im nächsten Jahr trifft das deutsche Team dann noch auswärts auf Finnland und zuhause auf Schweden.



Bei diesem Turnier der fünf Frauen-Mannschaften geht es nicht nur um den Europameisterschafts-Titel. Die besten drei Mannschaften qualifizieren sich außerdem für die Weltmeisterschaft 2026. Genügend Anreiz also, in den verbleibenden zwei Spielen erneut so engagiert zu kämpfen und am Ende als Siegerinnen vom Feld gehen zu können.



Auf den neuen Headcoach wartet also eine sehr reizvolle und interessante Aufgabe, alle weiteren Details finden sich in der Stellenbeschreibung. Die Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich, Auslagen können erstattet werden.

Bewerbungsschreiben und Lebenslauf schicken Sie bitte bis zum 30.09.2023 an office@afvd.de.