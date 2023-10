Die Potsdam Royals sind Deutscher Meister im American Football!

Football-Feiertag in Essen!

Potsdam gewinnt mit 34:7 im Finale gegen Schwäbisch Hall

Football-Feiertag in Essen im ehrwürdigen Stadion an der Hafenstraße – Die Potsdam Royals sind zum ersten Mal Deutscher Meister im American Football! Beim großen ERIMA GFL-Bowl 2023 präsentiert von TAG24 setzte sich Potsdam mit 34:7 gegen Schwäbisch Hall durch. Überragender Akteur war Potsdam-Quarterback Jaylon Henderson. Er steuerte drei Lauf-Touchdowns für sein Team bei und wurde später auch zum MVP ausgezeichnet.

Die größte Football-Party Deutschlands

Die eigentliche Football-Party startete schon Stunden vor dem Kickoff: tausende Fans aus ganz Deutschland strömten in ihren Vereins-Trikots auf die Power-Party vor dem Stadion, die kostenfrei für alle zugänglich war – ein ausgelassenes und fröhliches Miteinander der Deutschen Fan-Szene! Für die passende Unterhaltung vor dem Stadion sorgte das beliebte Moderatoren-Duo Roman Motzkus und Carsten Spengemann. Beide heizten mit unterschiedlichen Gästen auf einer großen Bühne mit einem bunten Programm ein. Unter anderem begrüßten sie Stellvertreter der Deutschen Nationalmannschaften auf der Bühne. Für den passenden Ton sorgte der extra aus der Schweiz verpflichtete DJ „Firstdub“. Mit dabei waren auch zahlreiche Stände, bei denen sich die Fans mit Artikeln aus der Football-Welt eindecken konnten.

Entertainment-Feuerwerk:

Maskottchen, Harley, Hall of Fame

Ein wahres Entertainment-Feuerwerk gab es dann vor Spielbeginn im Stadion: Feierlich und frenetisch von den Zuschauern beklatscht wurde die Vorstellung der Liga-Maskottchen oder die Show der Cheerleader. Ein weiterer Gänsehaut-Moment: Die Ehrung der neu aufgenommenen Athleten in die „Hall of Fame“ – Jan Stecker, Max von Garnier, Shuan Fatah, Peter Springwald und Siegfried Gehrke sind ab jetzt echte „Hall of Famer“. Dröhnend laut wurde es dann, als der Harley-Club Rhein-Ruhr mit ihren Bikes ins Stadion einfuhr, um den Spielball zu überbringen – einzigartige Unterhaltung, die in Sport-Deutschland ihres gleichen sucht. Den Stimmungs-Höhepunkt gab es kurz vor Spielbeginn mit dem Feuerwerks-Einlauf der Mannschaften und der feierlichen Nationalhymne (Gesungen von Sopranistin Rebecca Glanz). Den traditionellen Münzwurf übernahm Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen.

Größter Erfolg der Vereinsgeschichte

Im Spiel selbst ging es von Anfang an hochkonzentriert und mit maximaler Leidenschaft zur Sache. Mit „Schaum“ vor dem Mund wollten die Potsdam Royals sich für die Final-Niederlage an eben jenen Schwäbisch Hall Unicorns aus dem Vorjahr revanchieren. War das erste Quarter noch recht ausgeglichen, drückten die Royals kurz vor der Halbzeit aufs Gaspedal. Zur Pause führte das Team von Head Coach Michael Vogt mit 22:7. Die Unicorns wirkten nach der Halbzeit zwar bemüht, brachten das Ei aber nicht in die Endzone. Potsdam legte stattdessen früh zu Beginn des letzten Quarters erneut mit einem Touchdown nach. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Rothe kämpfte noch leidenschaftlich, aber am Ende reichte es nicht mehr. Die Potsdam Royals gewannen mit 34:7 und durften damit den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte bejubeln – die Deutsche Meisterschaft!



Der ERIMA GFL-Bowl präsentiert von TAG24. Kurz gesagt: Der American Football Verband Deutschland (AFVD) zeigte alles, was Football-Deutschland zu bieten hat. Verbands-Präsident Fuad Merdanovic: „Ich bin sehr glücklich über den Verlauf der heutigen Veranstaltung. Football-Deutschland hat sich heute in Essen getroffen und ein einzigartiges Football-Fest miteinander gefeiert. Es ist „Jahr eins“ mit dem neuen Verbands-Präsidium und die Veranstaltung hat gezeigt, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, der Richtige ist. Besonders gratulieren möchte ich den Potsdam Royals, die heute die nach einer tollen Saison die Deutsche Meisterschaft gewonnen haben.“