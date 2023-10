Die Teilnehmer des JLT – Flag Football

Am kommenden Wochenende trifft sich der Football Nachwuchs in Berlin. Mit dabei als Premiere auch im Flag Football. Fünf Landesauswahl Teams zeigen am Samstag, den 20.10.2023 auf dem Maifeld im Berliner Olympiapark ihr Können:

Zum ersten Mal: U16-Flag-Turnier

Am Samstag startet auf dem Maifeld nicht nur auf zwei Feldern das Jugendländerturnier der Tackle-Teams. Nein, auf zwei weiteren Feldern geht am Samstag zusätzlich die Post ab: Zum ersten Mal gibt es auch ein Jugendländerturnier von U16-Auswahlmannschaften im Flag Football.

Die Landesverbände Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland sowie natürlich der Gastgeber Berlin-Brandenburg schicken ihre Talente ins Rennen. Gespielt wird jeder gegen jeden auf zwei kleineren Feldern auf dem Maifeld im Olympiapark-Gelände.

Pünktlich eine Woche vor dem Flag-Turnier hat das IOC auf seiner Vollversammlung in Mumbai (Indien) Flag Football in das Programm der Olympischen Spiele für Los Angeles 2028 aufgenommen. Die deutsche Herren-Nationalmannschaft gewann dieses Jahr die Europameisterschaft, die deutschen Frauen holten in Dublin Bronze. Für die kommenden Jahre haben sich beide Teams damit in den Setzlisten gute Ausgangspositionen erarbeitet, was sie zu Mitfavoriten auf einen der europäischen Startplätze für das olympische Turnier 2028 macht.

Bis dahin werden sie Nachwuchs benötigen. Gut möglich also, dass am Samstag auf dem Maifeld ein künftiges Mitglied der deutschen Olympiamannschaft 2028 spielen wird. Im Flag Football wird die gleiche Spielidee wie im bekannten American Football mit nahezu identischen Taktiken und Strategien umgesetzt. Wichtigster Unterschied: Es gibt keine Tackles. Die SpielerInnen tragen an den Seiten des Hosenbundes zwei längliche „Flaggen“, die von den GegnerInnen stibitzt werden müssen, um einen Spielzug zu beenden.

Dies hat seine Vorzüge: Ohne Tackles braucht man keine Schutzausrüstung, ohne den ständigen robusten Körperkontakt auf dem Feld sind mehrtägige Ruhepausen zwischen den Spielen nicht nötig. Alle Geschlechter können in gemischten Teams spielen, die Anzahl der Aktiven auf dem Feld und die Größe des benötigten Kaders sind reduziert. Dies ermöglicht nicht nur Turniere an einem Tag wie das der U16-Mixed-Teams mit fünf SpielerInnen pro Mannschaft auf dem Feld am 21. Oktober in Berlin, sondern erleichtert Aktiven den Einstieg in die Sportart und Vereinen den Aufbau einer Jugendabteilung mit vielen Teams in verschiedenen Altersklassen.

Diese Vorteile verhalfen der Disziplin nun auch zum olympischen Status. Weltweit wird bereits in über 100 Nationen Flag Football von mehr als 20 Millionen Menschen gespielt, Tendenz dynamisch steigend. Mit Fünfer-Nationalmannschaften lassen sich Turniere für Frauen und Männer im straffen olympischen Zeitplan unterbringen, Sportstätten müssen in Los Angeles nicht extra neu gebaut werden. Diese Aspekte von Gleichstellung und Nachhaltigkeit stellt nicht nur das IOC für die olympischen Sportarten in den Vordergrund, sie sind die Basis für das künftige weltweite Wachstum der Sportart Football. Auch in den USA spielen inzwischen mehr Kinder Flag Football als Tackle Football.

Wie weit die Entwicklung in den deutschen Bundesländern vorangekommen ist, wollen an die 100 Unter-16-Jährige am Samstag auf dem Maifeld im Dress ihrer Länderauswahlen zeigen. Wie bei einer Erstauflage eines Turnieres nicht unüblich, kann über Favoriten nur spekuliert werden. Das nordrhein-westfälische GreenMachine-Programm hat in seiner Vielfalt auch im Flag-Bereich langjährige Erfahrung, im hessischen Kelkheim ist seit langem ein auf Flag Football spezialisierter und entsprechend erfolgreicher Verein aktiv, auf den sich Hessen Pride stützen darf. Berlin-Brandenburgs Flag BIG EAST will auf den Heimvorteil setzen. Die Saarländer testeten gemeinsam mit Hessen und NRW in Solingen schon in einem Miniturnier, und wenn den Hamburgern so die Rolle eines Geheimfavoriten bleibt, werden sie diese gern ausfüllen wollen.

Wichtig ist vor allem aber dies: Der Countdown für Olympia beginnt für Football-Deutschland am 21. Oktober auf dem Berliner Maifeld mit diesem ersten U16-Flag-Länderturnier!