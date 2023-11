ERIMA GFL Bowl bleibt in Essen

Nach der erfolgreichen Premiere des GFL Bowls in Essen in diesem Jahr, hat das Präsidium des AFVD sich für den Verbleib in Essen entschieden.

So wird der GFL Bowl am 12. Oktober 2024 im Stadion an der Hafenstraße erneut ausgetragen.

Das moderne Stadion bietet für ein Football Event die besten Rahmenbedingungen: viel Platz für die Power-Party und kurze Wege, eine gute Anbindung und mit knapp 20.000 Plätzen die ausreichende Kapazität. Die knapp 10.000 Besucher in diesem Jahr waren ein guter Neuanfang, das Programm war stimmig, die Power-Party gut besucht und die Siegerehrung samt Feuerwerk ein würdiger Abschluss der ERIMA GFL Saison. Die Liveübertragung bei Sport1 sahen in der Spitze über 180.000 Zuschauer, die Zahl der Gesamtseher lag bei über 400.000 Zuschauern.

Mit ein Grund für Essen ist die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Stadion. So hat das AFVD Präsidium den Vertrag bereits jetzt unterzeichnet und kann wesentlich früher mit der Planung starten. „Wir können auf einem guten Fundament aufbauen und die eine oder andere Sache natürlich noch optimieren“, so Markus Würtele, der Eventverantwortliche im AFVD Präsidium.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit dem GFL Bowl 2023 im Stadion an der Hafenstraße die Verantwortlichen und Fans vom Austragungsort überzeugen konnten. Das Finale auch in 2024 in unserem Stadion haben zu dürfen ist großartig und ich fiebere dem – auch ganz persönlich – schon entgegen. Ich würde sagen: Touchdown für Essen!“ so GVE Geschäftsführer Dirk Miklikowski.

Die Ticketpreise wurden z. B. noch etwas angepasst und der Vorverkauf startet ab sofort!

Eine weitere positive Nachricht: Der GFL Ausrüster ERIMA bleibt auch in 2024 Titelsponsor des ERIMA GFL Bowl.

Tickets sind ab sofort unter www.gfl-bowl.de verfügbar.

Oder direkt unter: Tickets für ERIMA GFL Bowl 2024 am 12.10.2024 in Stadion an der Hafenstraße, Essen | Ticket-Shop (eventim-light.com)