Sieben Medaillen für die deutschen Teams bei der Cheerleading Weltmeisterschaft in Takasaki

Nicht nur die U17 Fußballer haben Deutschland einen WM-Titel beschert. Die Cheerleader brachten aus Japan gleich zwei Weltmeistertitel, drei Vize-Weltmeistertitel, zwei Mal Bronze und zwei vierte Plätze mit.

Damit war die Reise der 96 Aktiven in neun Startkategorien ein voller Erfolg. Die deutschen Teams haben großartige Leistungen gezeigt und sich tolle Platzierungen erkämpft. „Das ist ein außergewöhnlicher Erfolg und wir sind unglaublich stolz auf unsere AthletInnen! Diese harte Arbeit und das Durchhaltevermögen haben sich definitiv bezahlt gemacht. Ein riesiges Dankeschön geht an unsere Trainer, Betreuer und natürlich an unsere Fans, die uns während der Weltmeisterschaft unterstützt haben. Ohne sie wären diese großartigen Ergebnisse nicht möglich gewesen“ so Nina Kubisch, 1. Vorsitzende Bundes-Sportkommission / CVD

Neben den Teams, Coaches und Betreuer war auch Annett Sobek als einzige deutsche Jurorin bei dieser Weltmeisterschaft dabei und hat als Teil der internationalen Jury die startenden Teams in den einzelnen Wettkämpfen bewertet. Kubisch bedankt sich ausdrücklich bei ihr: „Neben deiner Arbeit in der Jury warst du auch jederzeit zur Stelle, um den deutschen Teams bei Fragen zur Wertung oder zum internationalen Regelwerk zur Seite zu stehen. Dein Engagement und deine Leidenschaft für den Cheerleading-Sport sind absolut bewundernswert. Du investierst nicht nur Deine Zeit, sondern auch dein Wissen und deine Erfahrung, um unseren Verband und die deutschen Teams bestmöglich zu vertreten. Danke für all das, was du für uns tust. Du bist ein unschätzbar wertvolles Mitglied unseres Verbandes und wir sind dankbar, dass wir auf dich zählen können.“

Jetzt heißt es für alle erstmal: feiern, ausruhen und die Erfolge genießen. Und dann beginnt auch schon bald wieder das Training, um in Zukunft an diese Erfolge anzuknüpfen und noch mehr zu erreichen. Auf zu neuen Höhen!

Alle erfolgreichen Platzierungen im Überblick:

Verein: FT 1844 Freiburger Turnerschaft

Team: Gold Rush (Double Dance)

Kategorie: Senior Urban Dance Double

Platzierung: Weltmeister

–

Verein: TV Zell 1864 e.V.

Team: KaJa

Kategorie: Senior Partnerstunt Mixed

Platzierung: Weltmeister

–

Verein: SCU Cheerleader Düsseldorf

Teamname: Prancing Cats

Kategorie: Senior Cheerdance

Platzierung: Vize-Weltmeister

–

Verein: FT 1844 Freiburger Turnerschaft

Team: die Nuggets

Kategorie: Senior GroupStunt AllFemale

Platzierung: Vize-Weltmeister

–

Verein: 1. FC 08 Haßloch e.V.

Team: CCH Falcons

Kategorie: Senior Mixed Cheer

Platzierung: Vize-Weltmeister

–

Verein: 1. AFC Duisburg Dockers 1986 e.V.

Teamname: Tina & Maria

Kategorie: Master Cheerdance Double

Platzierung: 3. Platz

–

Verein: FT 1844 Freiburger Turnerschaft

Team: Nuggets (Team)

Kategorie: Senior Urban Dance Team

Platzierung: 3. Platz

–

Verein: 1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.

Team: Wildcats Rebellious

Kategorie: Senior AllFemale Cheer

Platzierung: 4. Platz

–

Verein: FC Delhoven 22. e.V.

Team: Lilli & Alicia

Kategorie: Junior Urban Dance Double

Platzierung: 4. Platz