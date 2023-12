Sebastian Ayernschmalz ist neuer Headcoach der Frauen Nationalmannschaft

Damit rückt ein erfahrener Coach aus den eigenen Reihen an die Spitze der Frauen Coaching Crew.

Ayernschmalz betreute bislang erfolgreich die Runningbacks der Frauen Nationalmannschaft. 16 Jahre lang war er als Football Spieler aktiv und hat unter anderem für die Munich Cowboys und Schwäbisch Hall Unicorns gespielt. Daher kann er aus einem reichen Erfahrungsschatz auf höchstem Niveau schöpfen. Seine Stationen als Trainer sind vielfältig und umfassend, von den Ingolstadt Dukes (U19) über die Jugendländerauswahl BaWü Lions bis hin zu den Cowboys Ladies und Starnberg Argonauts, die er als Headcoach führte.

Neben dem American-Football Feld konnte er auch als Trainer im Behindertensport, Athletiktrainer und Reha-Trainer einer Adipositas-Selbsthilfegruppe wertvolle Erfahrungen sammeln. Doch Ayernschmalz ist nicht nur im American Football aktiv, auch im Eishockey ist er als sportpsychologischer Betreuer tätig. AFVD – Vizepräsident Andreas Kegelmann freut sich über diese Beförderung: „Ayernschmalz hat eine beeindruckende Vita als Spieler und Trainer und kennt die Nationalmannschaft bestens. Außerdem bringt er viel zusätzliches Know How aus der Athletik und Sportpsychologie mit. Mit ihm haben wir den richtigen Headcoach, um unsere Frauen zumindest für die Weltmeisterschaft 2026 zu qualifizieren.“

Ayernschmalz hat in der Coaching Staff gleich neue Akzente gesetzt, neu dazugekommen sind als Athletiktrainer Michele Hürzeler, als Scout Till Kuschel und als

Mental Coach Stephan Hütter.

Auch die bestehende Coaching Crew wurde neu aufgestellt:

Assistant HC: Christiane Müller

OC/QB: Simon Ulfig (vorher QB-Coach)

DC/DL: Alexander Schöck (vorher DL-Coach)

RB: Marc Gruben (vormals Assistant RB -Coach)

LB: Jessica Erhardt (vormals Assistant DL-Coach)



Unverändert geblieben sind:

OL: Tom Lemmer

WR: Johanna Frankenberg

Für die Defensive Backs werden neue Coaches gesucht, Bewerbung an: office@afvd.de

Ausschreibung: https://www.afvd.de/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/DB_FTN_2024-2.pdf

Bei diesem Turnier der fünf Frauen-Mannschaften geht es aber nicht nur um den Europameisterschafts-Titel. Die besten drei Mannschaften qualifizieren sich außerdem für die Weltmeisterschaft 2026. Genügend Anreiz also, in den verbleibenden zwei Spielen gegen Finnland und Schweden erneut so engagiert zu kämpfen, um am Ende als Siegerinnen vom Feld gehen zu können.

Für dieses Ziel hat der AFVD bereits seine Maßnahmen-Planung der Frauen-Nationalmannschaft für 2024 festgelegt. Diese beginnen bereits im März mit zwei Try Outs in Braunschweig und Frankfurt.

Alle Termine im Überblick:

02.03 Try Out Braunschweig (Anmeldung folgt)

09.03 Try Out Frankfurt (Anmeldung folgt)

20.04-21.04 Camp 1

10.05-11.05 Camp 2

25.-26.05 Spiel 3 in Finnland

13.07-14.07 Camp 3

27.07-28.07 Camp 4

17.-18.08.2023 Spiel 4 zuhause gegen Schweden