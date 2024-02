Erweiterter Kader der U19 Nationalmannschaft

Die Jugend Tackle Nationalmannschaft trifft sich am Osterwochenende zu einem zweitägigen Camp in Münster um dort die ca. 80 Spieler zu sichten, aus denen sich der erweiterte Kader zusammensetzt.

Dies sind zu einem Großteil Spieler, die bereits 2023 zum Kader der Jugendnationalmannschaft gehörten und auch 2024 noch spielberechtigt sind. Zum anderen konnte sich eine Reihe von Spielern im Rahmen der Hauptsichtungsmaßnahme – dem Jugendländerturnier – in den Fokus der Coaches spielen.

Nach zwei erfolgreichen Spielen im letzten Jahr gegen Frankreich und Italien spielt die U19 Nationalmannschaft wieder im A-Turnier um die Europameisterschaft. Somit müssen sich die Spieler am 11./12. Mai auswärts gegen Dänemark und am 21./22.09. im Heimspiel gegen Schweden beweisen. Der 45er Kader für das Spiel in Vejle, Dänemark wird zeitnah nach dem Ostercamp bekannt gegeben, ein weiteres Vorbereitungscamp wird dann voraussichtlich Anfang Mai stattfinden.

Die Trainingsmaßnahmen der Nationalmannschaften sind geschlossene Veranstaltungen, wir bitten um Verständnis, dass Zuschauer nicht zugelassen sind.

Folgende Spieler sind zum Ostercamp eingeladen: