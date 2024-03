Deutsche Cheerleading Meisterschaft am 04. Mai 2024 in der Eissporthalle Frankfurt

Bis zur Cheerleading Meisterschaft am 04. Mai 2024 ist die Eisfläche längst abgetaut und die Halle mit 6.990 Plätzen, davon 3.246 Sitzplätzen wird für vielfältige andere Veranstaltungen genutzt. So findet dort jährlich „Hessen tanzt“, die größte Tanzsport Veranstaltung der Welt oder auch der World Cup of Darts statt.

AFVD Vizepräsident Markus Würtele ist von der Location begeistert. „Die Halle hat genau die richtige Größe, um für dieses Event eine tolle Stimmung zu schaffen. Aufgrund der zahlreichen anderen Veranstaltung ist das Team der Eissporthalle sehr erfahren und bietet modernste Technik für einen reibungslosen Ablauf. Dazu kommt die zentrale Lage in Deutschland, die gute Verkehrsanbindung und die Parkplätze direkt vor der Halle.“

Auch Nina Kubisch, 1. Vorsitzende Bundes-Sportkommission / CVD (Cheerleading Verband Deutschland) erwartet eine tolle Cheerleading Meisterschaft: „Cheerleading ist im CVD im Aufwind, wie auch die sieben Medaillen bei der Cheerleading WM in Takasaki / Japan gezeigt haben. Bei den Landesmeisterschaften kämpfen immer mehr Teams um die Qualifikation für diese deutsche Meisterschaft und wir werden in Frankfurt eine hohe Leistungsdichte und spannende Wettkämpfe erleben können.“

Tickets für die Deutsche Cheerleading Meisterschaft kosten bei freier Platzwahl 23,50 Euro und sind ab sofort online erhältlich.

Tickets für Deutsche Meisterschaft im Cheerleading am 04.05.2024 in Eissporthalle Frankfurt am Main, Frankfurt am Main | Ticket-Shop (eventim-light.com)