Deutschlands U19 gewinnt deutlich mit 48:6 in Dänemark



Mit einem klaren und auch in dieser Höhe verdienten 48:6 besiegt die deutsche U19 Nationalmannschaft in Vejle das Nationalteam Dänemarks.



Damit bleiben die deutschen Junioren auch im dritten Länderspiel unter Headcoach Philipp Stursberg unbesiegt. Im letzten Jahr konnte sich Deutschland mit zwei Siegen gegen Frankreich und Italien für dieses Europameisterschafts – Turnier qualifizieren, welches in zwei Phasen bis 2025 ausgespielt wird.

In der ersten Phase spielen sechs Teams in zwei Gruppen jeweils einmal gegeneinander, die beiden Gruppensieger spielen dann 2025 zusammen mit Titelverteidiger Österreich in einer Dreier-Gruppe jeder gegen jeden den Europameister aus. Dieser Modus wurde nötig, da Österreich Europa im Juni 2024 bei den IFAF U20 World Junior Championships in Kanada vertreten wird.

Deutschland hat in der Gruppe B mit dem Sieg gegen Dänemark einen perfekten Start erwischt. Für die Dänen war das nach dem 7:38 gegen Schweden bereits die zweite Niederlage. Am Wochenende 21. / 22. September 2024 kommt es dann in Paderborn zum entscheidenden Gruppenspiel zwischen Deutschland und Schweden. Weitere Infos zu diesem Spiel folgen den nächsten Tagen.