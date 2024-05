Hall of Fame: Vorschlagsphase für Class of 2024 hat begonnen

Ab sofort können alle Football-Fans ihre Kandidat:innen für die Class of 2024 der Football Hall of Fame Deutschland vorschlagen. Es können ein oder mehrere Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Funktionäre oder sonstige Förderer der Sportart American Football in Deutschland vorgeschlagen werden.

Die einzige Einschränkung bei Spielern besteht darin, dass diese ihre aktive Karriere seit mindestens fünf Jahren beendet haben müssen. Für die anderen Kategorien besteht diese Einschränkung nicht.

Die Vorschläge können bis zum 16. Juni 2024 auf der Webseite https://www.football-hall-of-fame.de/kandidaten/ eingereicht werden. Im Anschluss daran wählt eine Jury aus allen eingegangenen Vorschlägen 11 Finalisten aus, aus deren Kreis in der abschließenden Wahlphase die drei neuen Mitglieder gewählt werden.

Neu im Team der Jury ist seit diesem Jahr Erich Grau, ein Urgestein des Footballs in Deutschland und selbst bereits seit 2013 Mitglied der Ruhmeshalle. Er tritt die Nachfolge von Siegfried Gehrke an, der die Jury 10 Jahre lang tatkräftig unterstützt hat. Neben Erich Grau gehören Jan Stecker, Maximilian von Garnier, Peter Springwald sowie Shuan Fatah der Jury an.