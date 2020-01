AFVD/CFL Combine 2020 live im Internet: Deutsche Talente auf dem Sprung nach Kanada

Frankfurt/Main, 13.01.2020 – Am 26. Januar stellen sich über 40 deutsche Football-Spieler bei dem AFVD/CFL-Combine der Herausforderung, sich für einen Platz in einem Team der Canadian Football League (CFL) zu empfehlen.

Die CFL, unbestritten die stärkste Football Liga nach der amerikanischen National Football League (NFL), drückt damit auch eine wachsende Wertschätzung gegenüber der German Football League (GFL) aus.

Über 40 Athleten, soviel wie in keinem anderen Europäischen Land, dürfen am Combine ihr Können zeigen und damit von einem Profivertrag träumen. Ein Ritterschlag für die GFL!

Die Entwicklung und Förderung durch den American Football Verband Deutschland e. V. (AFVD) der letzten Jahre, trägt damit deutliche Früchte. Die GFL ist mit Abstand die stärkste und attraktivste Liga in Europa. Deutschlands beste Athleten und Coaches zeigen Woche für Woche in der GFL ihr Können, um am Ende der Saison im German Bowl in der Commerzbank Arena Frankfurt, vor über 20.000 Zuschauern, dabei sein zu können. Der Preis dabei ist nichts weniger als die wichtigste Trophäe im europäischen Football!

Für alle Footballfans und Unterstützer wird der Combine live im Internet zu sehen sein. Der Livestream wird sowohl über GFL-Live, über die GFL-Ligaplattform als auch über Facebook zur Verfügung gestellt.

—

—