Head Coach aus Alabama als Referent beim Trainerkongress 2020 bestätigt

Die Referenten für den 16. Trainerkongress des AFVD Bildungs- und Sozialwerks e. V. 2020 stehen nahezu fest. Wieder konnten hochkarätige Dozenten für die Weiterbildung der Trainer im American Football gewonnen werden. Sobald die letzten Details in den nächsten Tagen geklärt sind, werden die einzelnen Dozenten jeweils kurz vorgestellt. Der erste Referent, der an der Sportschule des Landessportbund Hessen e. V. am 14. März 2020 referieren wird ist Adam Winegarden. Coach Winegarden wird am Samstag, den 14. März zu Themen aus der Offense und der Special Teams referieren.

Zu ADAM WINEGARDEN:

Coach Adam Winegarden ist ein Top-Mann im High School Coaching in Alabama und ein qualitativ sehr gut ausgebildeter Trainer in mehreren Positionen. Seine aktuelle Station, die Auburn High School, Aubern (AL), ist de facto geführt wie ein College. Dies betrifft u. a. die Facilities und dem sich daraus ergebenem Standing in den USA. Als Head Coach in Aubern hat er seit 2015 neben 3 All-State QBs auch 19 All-State Players herausgebracht.

Winegarden besitzt ein außergewöhnliches Netzwerk innerhalb des American Football Coaching in den USA. Unter anderem gehören dazu: Die Atlanta Falcons (NFL), die University of Alabama (Alabama Crimson Tide Football) und die University of Tennessee in Chattanooga. Eigene Auszeichnungen bekam er mehrmals als Coach of the Week (Atlanta Falcons) oder Coach of the Year (Alabama).

Außerdem ist er zudem u. a. der Verfasser der nachstehenden Publikationen:

O.R.E. “Leadership Training”

+10 Culture “Total Program Development”

+10 Culture “Total Program Manual!“

Lessons From The Goalpost, The 1st Season ( URL)

Winegarden war zudem u.a. in Tampa, Atlanta, Boston, Red River, Nashville und Des Moines bereits Sprecher auf den dort stattgefundenen Trainerkongressen in den USA.

Nachstehend ein Auszug aus seiner BIOGRAPHIE:

2015 – Aktuell: Auburn High School (Auburn, AL)

DIRECTOR OF FOOTBALL / HEAD FOOTBALL COACH

2012 – 2015: Fairhope High School (Fairhope, AL)

ATHLETIC DIRECTOR / HEAD FOOTBALL COACH

2010 – 2012: Hillcrest High School (Tuscaloosa, AL)

HEAD FOOTBALL COACH

2008 – 2010: Dalton High School (Dalton, GA)

HEAD FOOTBALL COACH

2003 – 2007: Dalton High School (Dalton, GA)

OFFENSIVE COORDINATOR / QUARTERBACKS

2001 – 2003: Dalton High School (Dalton, GA)

CO-OFFENSIVE COORDINATOR / RUNNING BACKS

2000 – 2001: Dalton High School (Dalton, GA)

QUARTERBACKS / RECEIVERS

In den nächsten Tagen kann höchstwarscheinlich bereits der nächste hochkarätige Referent aus den USA vorgestellt werden!

Der 16 Trainerkongress des AFVD Bildungs- und Sozialwerk e. V. findet am 14. und 15. März 2020 in Frankfurt am Main statt.

Der vollständige Ablauf- und Zeitplan wird ebenfalls zeitnah veröffentlicht!

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich durch eine vorherige Anmeldung!

