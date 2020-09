Tom Aust neuer Verantwortlicher für Presse und Kommunikation beim AFVD

Frankfurt am Main – Der American Football Verband Deutschland (AFVD) hat mit Tom Aust einen neuen Verantwortlichen für Presse und Kommunikation vorgestellt.

Der 50-jährige kam bereits während seines Studiums der Sportwissenschaften an der Ruhr Universität Bochum aufgrund seiner Tätigkeit beim Lokalsender „Radio en“ zum Football und war von 1995 bis 2007 im Pressebereich bei Rhein Fire in der damaligen NFL Europa tätig, in der er ligaweit auch für die Kommunikation der Nachwuchsprojekte verantwortlich war und zudem ein Praktikum bei den Denver Broncos absolvierte.

Nach einem Engagement beim Fußball-Traditionsverein Wuppertaler SV machte sich der 49-Jährige im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit selbstständig und war in Kooperation mit dem AFVD bereits für die Medienarbeit des German Japan Bowls, der Junioren-EM 2013 (Düsseldorf/Köln) und 2015 (Dresden), der Senioren-EM 2010 in Frankfurt am Main sowie der europäischen Vereinswettbewerbe BIG6 und EFL zwischen 2015 und 2018 zuständig.

Seit Beginn 2019 trägt der gebürtige Bochumer zudem die Verantwortung für die mediale Betreuung und Berichterstattung der Kooperation mit der Canadian Football League (CFL).

„Ich freue mich sehr auf die vielfältigen Aufgaben, die mich erwarten. Der Football-Sport ist eine Herzensangelegenheit und ich möchte mit dazu beitragen, noch mehr Menschen dieses faszinierende Spiel näherzubringen und den Sport in Deutschland auch in diesen schweren Zeiten weiter wachsen zu lassen. Dabei werde ich auch immer ein offenes Ohr haben.“, so Aust.

„Mit Tom Aust konnten wir einen Profi und Fachmann für Football Deutschland gewinnen, der sicherlich frischen Wind in die Außendarstellung des AFVDs bringen wird“, freut sich AFVD Präsident Robert Huber über die Berufung. „Gerade in den Zeiten der Covid-19-Pandemie ist es wichtig, den Zusammenhalt von Football Deutschland durch Kommunikation und Austausch unter- und miteinander zu stärken. Als jemand, der alle Aspekte des Football Sports in Deutschland kennengelernt hat, ist es für den AFVD eine Glücksfall, dass Tom Aust sich für unseren Sport einbringen will und wird.“