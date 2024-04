Das Tackle – JLT 2024 findet in Augsburg statt

Das U18- Jugendländerturnier (JLT) ist ein Wettbewerb mit langer Tradition und bringt jährlich die besten Jugend – Footballspieler der deutschen U18 – Länderauswahlen zusammen. Gleichzeitig dient dieser Klassiker zur Talentsichtung für die Jugend-Nationalmannschaften.

Nachdem das JLT mit ganz wenigen Ausnahmen in den letzten Jahrzehnten immer in der nördlichen Hälfte Deutschlands stattfand, bestand schon länger ein berechtigtes Interesse daran, dieses einmalige Event im deutschen Jugendsport endlich auch einmal in Bayern auszutragen.

Dem AFVBy gelang in Zusammenarbeit mit der Agentur Multiflow Cross Media, den Augsburg Raptors und dem TSG 1885 Augsburg-Lechhausen ein überzeugendes Konzept vorzulegen und so den Zuschlag für das Jugendländerturnier 2024 in Augsburg zu erhalten. Auf dessen Anlage wird das Turnier am 26. und 27. Oktober 2024 stattfinden und es werden dort an diesem Wochenende die Wettbewerbe A und B ausgetragen. Der Komplex bietet genügend Platz für viel Football-Action, aber auch das vom Football gewohnte Drumherum wird sicher nicht zu kurz kommen.

Im letzten Jahr konnte die Jugendländerauswahl aus NRW, die Green Machine, das Turnier in Berlin gewinnen und kommt als Titelverteidiger nach Augsburg.

Gemäß der Setzliste nach Turnierordnung ergibt sich für das A-Turnier 2024 folgendes Bild, in Klammern die Platzierung vom JLT 2023. Diese Aufteilung kann sich je nach Anmeldesituation noch ändern.

Gruppe A1 NRW Green Machine (1)

Niedersachsen Mustangs (4)

Hamburg HamJam (5) Gruppe A2 Bavarian Warriors (2)

BaWü Lions (3)

Hessen Pride (6) Gruppe B Saxony Knights (7)

Berlin-Brandenburg Big East (8)

Der Sechste aus der A Gruppe steigt dann für 2025 in die B Gruppe ab, der Sieger des B – Turniers steigt als Sechster in die A Gruppe auf.

„Wir sind überzeugt, einen tollen Event auf die Beine stellen zu können und den Jugendlichen eine gute Plattform zu bieten, um sich mit den Jugendlichen der anderen Landesverbände messen zu können!“ Heike Haslbeck, Vizepräsidentin des AFVBy.