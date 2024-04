Jugend 45er Kader für Dänemark

Die Jugendnationalmannschaft benennt den Kader für das Europameisterschaftsvorrundenspiel in Dänemark am Samstag, den 11. Mai 2024.

Beim Camp mit dem 75er-Kader am Osterwochenende in Münster wurden die Grundlagen gelegt, um mit der Jugendnationalmannschaft in das Europameisterschaftsvorrundenjahr 2024 zu starten.

Im Anschluss an das Camp hat der Coaching Staff das dabei entstandene Videomaterial gesichtet und intern diskutiert und abgewägt und persönliche Eindrücke vom Camp verglichen. Als Ergebnis resultierte der 45er-Kader für das Spiel in Dänemark am 11. Mai 2024.

Der Kader wird sich am 8. Mai in Hamburg treffen, gemeinsam nach Dänemark fahren und sich dort in einem kurzen Trainingslager vor Ort den letzten Schliff zu verpassen, bevor es dann am Samstag, den 11. Mai 2024 in Vejle gegen Dänemark geht.