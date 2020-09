Tätigkeitsbericht 2016 -2020

Ein Präsidium eines Sportverbandes trägt nicht nur für die Sportart Verantwortung – sondern auch für die einzelnen Landesverbände, Vereine und Aktive. Und selbstverständlich habe alle auch das Recht, über die Maßnahmen des Präsidiums zur Entwicklung der Sportart zu erfahren. Daher möchten wir mit der angehängten Datei über die Maßnahmen der letzten vier Jahre informieren.

Auch, wenn wir durch die Pandemie-Situation in diesem Jahr einige Rückschläge hinnehmen mussten, die sich auch auf die geplanten Aktivitäten und Kooperationen niederschlugen, können wir doch alle zusammen auch ein wenig stolz auf das Erreichte zu sein: Kooperation mit der CFL, Rückkehr des German Bowls mit mehr als 20.000 Zuschauern in die damalige Commerzbank-Arena in Frankfurt, relevante Rückkehr ins TV mit der Kooperation mit SPORT1, erfolgreiche Cheerleader-Meisterschaften, stetig ansteigende Mitgliederzahlen, zahlreiche Fortbildungen in allen Bereichen – um nur einige zu nennen.

Wir als Verantwortliche wollen unseren Fokus auf die Zukunft legen. Neben jedem einzelnen Verein und Mitglied liegt uns vor allem die Entwicklung der Nationalteams als Aushängeschild der Sportart am Herzen. Hier hoffen wir, bald auch wieder positive Neuigkeiten verkünden zu können.

Der Vorstand

Download Tätigkeitsbericht: AFVD Tätigkeitsbericht 2016 bis 2020