Flag Natio -Teams starten Vorbereitung zur Europameisterschaft

Am 18.08.2023 findet in Limerick (Irland) die Damen – und Herren Flag Football Europameisterschaft statt.

Die Verantwortlichen der deutschen Damen und Herren – Nationalmannschaften haben jetzt die „Road to Ireland“ geplant und die Vorbereitungstermine veröffentlicht. Nachdem das Interesse und die Bewerbungen für die Tryouts in den letzten Jahren stark gestiegen sind, wird es in diesem Jahr neben dem Tryout in Kelkheim am 18./19.02.2023 zum ersten Mal auch in Hamburg am 25.02.2023 ein eintägiges Tryout geben. Jona Winkel, der Head Coach der Flag Damen Nationalmannschaft erhofft sich für beide Termine ein großes Teilnehmerfeld: “Wir wollen jetzt die die spürbar gesteigerte Aufmerksamkeit für Flag Football, welche insbesondere im Damen-Bereich durch die Teilnahme beim NFL Munich Game für sehr viel positive Medienresonanz sorgte, nutzen und Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Die Konkurrenz wächst von Jahr zu Jahr und wir möchten jetzt möglichst früh vielen Spielerinnen und Spielern die Chance geben, bei uns auf dem Radar zu erscheinen, sodass wir sie so bald wie möglich integrieren und fördern können.“

Nach den beiden Tryouts sind insgesamt acht Trainingslager geplant, bei denen die Damen und Herren teilweise gemeinsam und teilweise separat trainieren werden. Die meisten Einheiten werden am Flag-Stützpunkt in Kelkheim stattfinden, für zwei Termine wird der Ort später noch bekanntgegeben.

Anmeldungen für Damen und Herren können ab sofort über dieses Formular erfolgen:

https://forms.gle/QfT1eBQMBACr27kh9

Winkel sieht nach der positiven Entwicklung im letzten Jahr für das Damenteam sogar Titelchancen:

„Wir alle freuen uns sehr nach der jahrelangen Abstinenz aus politischen Gründen endlich wieder an einer Europameisterschaft teilnehmen zu können und sind entsprechend motiviert. Mit den Trainingslagern wollen wir die optimalen Voraussetzungen schaffen, uns bei den Europameisterschaften in Limerick in der absoluten europäischen Spitze zurückzumelden und haben das Ziel trotz unserer Außenseiterrolle den Titel zu erringen.“