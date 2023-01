Max Groß wird Headcoach der U-17 Jungen Flag Nationalmannschaft  

Groß war von 2018 bis 2021 Headcoach der Herren Flag Nationalmannschaft und qualifizierte sich mit dieser auf der Weltmeisterschaft in Israel für die World Games im letzten Jahr. Nun freut er sich nach einem Jahr Pause auf die neue Aufgabe: „Ich musste im letzten Jahr aus privaten Gründen leider ein Jahr Pause einlegen. Ich bin aber motiviert wie immer und freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen. Insbesondere die Tatsache, dass es das erste Jahr der Flag Jugend Nationalmannschaft ist, macht mich stolz. Gleichzeitig bin ich mir der großen Verantwortung bewusst und möchte meinen Teil zum Erfolg beitragen.“

Dabei kann Groß auf 18 Jahre Erfahrung als Spieler und Trainer zurückgreifen. Er spielte sowohl in der GFL2 bei den Lübeck Cougars als auch bei verschiedenen 9er Flag Football Teams und in der Flag Football Nationalmannschaft. Als Coach ist er seit über 16 Jahren aktiv. Dabei sammelte er einige Jahre Erfahrung in der GFL und GFL2 und bei den Landesauswahlen aus Hamburg und Schleswig-Holstein. In den Flag Nationalmannschaften ist Groß seit 2013 als Coach engagiert. Zudem erlangte er im 5er Flag Football mit einer Schulmannschaft und einer Hobbymannschaft jeweils die Deutsche Meisterschaft. Mit der Damen Flag Nationalmannschaft wurde Groß 2017 als Defensive Koordinator Vizeeuropameister. In der Traineraus- und Weiterbildung ist Groß in verschiedenen Bundesländern seit 2017 mit den Schwerpunkten Flag Football und Special Teams aktiv.