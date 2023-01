Erfahrener Tackle Coach übernimmt Flag Herren Nationalmannschaft

Dem AFVD ist es gelungen, den Posten des Headcoaches der deutschen Flag-Herren-Nationalmannschaft mit einer ganz renommierten Persönlichkeit zu besetzen: Florian Berrenberg

Den meisten American-Football Fans wird der Name Florian Berrenberg etwas sagen, als Spieler, Trainer und TV-Kommentator prägte er seit den 80iger Jahren diesen Sport in Deutschland mit.

Begonnen hatte alles bereits 1980, als in der Zeitschrift GEO ein Bericht über die Dallas Cowboys mit vielen spektakulären Bildern erschien. Dieser Artikel hatte Berrenberg so motiviert, dass er unbedingt selbst spielen wollte. Neun Jahre lang war er als Quarterback und Wide Receiver bei den Munich Cowboys und Rangers aktiv. Bereits 1990 wechselte er als Coach an die Seitenlinie und gewann 1993 mit den Cowboys den German Bowl. Mit Frankfurt Galaxy gewann er 1995 den World Bowl und später mit den Hamburg Blue Devils den Euro Bowl. Es folgten Stationen bei den Rothenburg Knights und Kirchdorf Wildcats mit denen er 2017 den Aufstieg in die GFL schaffte.

Von 2000 bis 2006 war er Coach der Bavarian Warriors und gleich zweimal auch als Coach für die deutsche Tackle Nationalmannschaft aktiv. Mit dieser gewann er 2003 bei der Weltmeisterschaft die Bronzemedaille. Neben seinen zahlreichen Aktivitäten im Tackle-Football ist Berrenberg auch dem Flag-Football schon sehr lange verbunden. Seit 18 Jahren trainiert er Flag- Football an Schulen in Bayern.

Und falls die Fans Berrenberg persönlich noch nicht bei einem Spiel erlebt haben sollten, dann kennen sie ihn bestimmt aus dem TV, seit 1988 war er Kommentator für Premiere, Tele5, DSF, Sport1 und DAZN.

Berrenbergs Philosophie wird mit seinem Lieblingszitat von Jeremy Coates deutlich: “Being a champion has nothing to do with sports, its a mindset. A skill of looking at challenges that seem impossible, and rising up to overcome.“

Torsten Grom, Direktor Nationalmannschaften, erwartet mit dieser Verpflichtung einen weiteren Schub für das Flag-Nationalteam: „Florian Berrenberg ist ein klangvoller Name in der Football Szene und hat als Coach bereits wichtige Titel gewonnen und Erfolge erzielt. Ich hoffe, dass wir mit seiner Verpflichtung weitere Tackle Spieler und Trainer für Flag gewinnen können. „