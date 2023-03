Unicorns Urgestein bleibt Offensive Line Coach der deutschen Nationalmannschaft 

Für den Offensive Line Coach der deutschen Nationalmannschaft Christian Rothe gibt es in seiner eindrucksvollen Karriere nur einen Verein, den aktuellen deutschen Meister Schwäbisch Hall Unicorns.

Von 1998 bis 2018 spielte er seit der Jugend 20 Jahre ausschließlich für die Unicorns, seit 2003 übernahm er dort auch erfolgreich verschiedene Coaching Aufgaben der Jugend – und Flag-Mannschaften und der Ba-Wü Landesauswahl. Als Spieler wurde Rothe viermal deutscher Meister mit den Schwäbisch Hallern und 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister. Nach seinem Karriereende 2018 wurde seine Trikot- Nummer 61 retired und wird bei den Unicorns nie mehr vergeben werden.

Dem GFL Team blieb er ab 2019 als Offensive Line Coach erhalten und gewann 2022 den German Bowl und 2021 und 2022 die CEFL Championship. Für die aktuell GFL-Saison 2023 wurde Rothe in Schwäbisch Hall zum Headcoach befördert. In der deutschen Nationalmannschaft ist er sei 2020 für die Offensive Line verantwortlich und wird diese Funktion auch unter der neuen Führung weiterhin ausüben. Um die großen und schweren Jungs optimal zu trainieren, wird es erstmals einen zweiten Offensive Line Coach an seiner Seite geben, den wir im nächsten Beitrag vorstellen werden.