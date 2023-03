Gerrit Meister wird ebenfalls Offensive Line Coach der deutschen Nationalmannschaft

Erstmals hat sich der AFVD hier zu einer Doppelbesetzung einer Trainerposition entschieden. Zusammen mit Christian Rothe wird sich Meister um die großen, schweren Jungs auf der Offensive Line kümmern.

Meister kann als Spieler und Trainer auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken und kommt jetzt neu in das Team der Nationalmannschafts-Coaches. Von 2004 bis 2017 war er als Spieler aktiv, begonnen hatte er bei den Bremerhaven Seahawks. Weitere Stationen waren die Hamburg Blue Devils und Groningen Giants in den Niederlanden, bevor er seine längste und erfolgreichste Zeit von 2011 bis 2017 bei den New Yorker Lions Braunschweig verbachte. Dreimal konnte er den German Bowl Titel und viermal den Eurobowl gewinnen. Oft waren bei diesen Spielen die Schwäbisch Hall Unicorns mit seinem neuen Kollegen Christian Rothe die Gegner der Lions, jetzt sind beiden gemeinsam für das deutsche Nationalteam aktiv.

Bereits 2006 begann Meister parallel zu seiner Spielerkarriere mit dem Coaching bei seinen jeweiligen Teams. Danach folgten Stationen bei den Hildesheim Invaders, Leipzig Kings, Berlin Adler und in dieser Saison wieder bei den Invaders. Zwangsläufig lag dabei die Offensive Line immer in seinem besonderen Focus.

Den Headcoach der Nationalmannschaft Shuan Fatah kennt Meister noch bestens aus der gemeinsamen Zeit bei den Berlin Adlern 2022 und von weiteren Stationen davor: „Es ist mir eine Ehre den AFVD und Headcoach Shuan Fatah dabei zu unterstützen, international wieder dahin zu kommen, wo wir einst standen, ganz oben!“