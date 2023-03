45er Kader der Junioren-Nationalmannschaft benannt

Der neu formierte Coaching Staff der Jugendnationalmannschaft befindet sich seit mehreren Wochen in intensiven Vorbereitungen auf das Frankreich-Spiel mit dem im Januar kommunizierten 75er-Kader.



Bereits damals wurde ein vorläufiger 45er-Kader gebildet und den Spielern intern kommuniziert. Nachdem aufgrund schulischer Terminkonflikte oder Verletzung bereits fünf Spieler ersetzt werden mussten, hat der Coaching Staff nun den 45er-Kader festgelegt, mit dem man das Spiel gegen Frankreich bestreiten möchte.

Weitere Änderungen sind zwar bis kurz vor dem Spiel theoretisch noch möglich, aber auf diese Möglichkeit soll nun nur noch im Fall einer Verletzung zurückgegriffen werden.



Die U19 Nationalmannschaft trifft sich am Mittwoch, den 05. April 2023 früh morgens in Karlsruhe, von wo aus man nach Zentralfrankreich fährt, um sich dort im Camp auf das Spiel vorzubereiten. Am Sonntag, den 09. April 2023 geht es dann die restliche Strecke nach Bordeaux weiter, wo um 14 Uhr das Spiel gegen Frankreich stattfinden wird.



Die Jugendnationalmannschaft bedankt sich nochmals bei allen Unterstützern für den überwältigenden Support!

Zum Kader: