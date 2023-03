Der Runningback Coach des Nationalteams kommt auch von den Adlern

Mit Alessio Colonna als Runningback Coach gibt es jetzt ein Berlin Adler Trio in der Coachingstaff der deutschen Nationalmannschaft.

Headcoach Shuan Fatah und Offensive Coordinator Lee Rowland kommen ebenfalls von den Adlern, die drei arbeiten bereits seit 2009 zusammen. Colonna kennt sich mit dem Running Game bestens aus, von 1993 bis 2008 spielte er selbst auf dieser Position bei den Adlern. Ein German Bowl und ein EFAF Cup waren dabei seine größten Erfolge in seiner Spielerkarriere. Bereits während seiner Zeit als Aktiver trainierte er die Runningbacks der Adler Jugend und wechselte 2009 nach seinem Karriereende direkt als Coach zu den Herren.

2013 folgte er Fatah und Rowland zu den Swarco Raiders nach Österreich und verbachte dort auch die Saison 2014. Seit 2013 hat Colonna noch einen weiteren Job, um welchen ihn viele Footballfans beneiden werden. Er hat ganz eng und direkt mit der NFL zu tun und ist als festes Mitglied der NFL International Series im Bereich Stadium Operations bei den NFL-Spielen in London, Mexiko uns seit letztem Jahr auch in Deutschland dabei. Seit dem Super Bowl 2018 in Minneapolis ist er außerdem fester Mitarbeiter der NFL bei den Super Bowls.

Doch zurück zu seiner Coaching-Karriere, welche Colonna 2017 als Offensive Coordinator bei den Adlern fortsetzte. 2018 beriet er als Sport Consultant die Lazio Ducks in Rom, Italien, 2019 war er OC bei den Potsdam Royals und 2020 Runningback Coach bei den Hildesheim Invaders. Seit 2021 ist Colonna als Runningback Coach wieder bei den Adlern mit Fatah und Rowland vereint und jetzt werden die drei gemeinsam für die Abteilung Attacke der deutschen Nationalmannschaft sorgen. Sein Motto lautet: „Players don’t care how much you know until they know how much you care.„