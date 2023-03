Sichtungscamp für die Herren Nationalmannschaft ist ausgebucht  

Der Verband wurde mit Anmeldungen für das offene Sichtungscamp in Frankfurt regelrecht überrollt.

Daher musste jetzt nach 150 Anmeldungen die Teilnehmerliste vorab geschlossen werden. Die neue Trainercrew um Headcoach Shuan Fatah und das für Oktober geplante Länderspiel hat die Begeisterung für die Nationalmannschaft neu entfacht. Fatah möchte diesen Schwung nutzen: “Meinen Coachingstaff und ich selbst freuen uns riesig über diese Begeisterung für das Sichtungscamp. Gerne hätten wir noch mehr Spieler dabeigehabt aber die 150 Teilnehmer sind das absolute Limit, welches wir organisatorisch bewältigen können. Darunter sind sehr viele interessante Kandidaten und wir werden einen spannenden Auswahlprozess und knackige Camps bis zum Länderspiel haben.“

Check-in für die Spieler ist am Samstag, den 25.03.2023 an der PSD Bank Arena in Frankfurt/Main um 12:00 Uhr und Camp – Beginn ist um 13:00 Uhr.

Wichtig: dieses Sichtungscamp ist nicht öffentlich, Zuschauer sind nicht zugelassen. Medienvertreter und Fotografen müssen sich vorab bis spätestens Freitag, den 24.03.2023 per eMail an presse@afvd.de akkreditieren. Ohne Akkreditierung ist kein Zugang zum Camp möglich.