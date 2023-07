Jetzt Tickets für das Aufstiegsländerspiel der U19 sichern

Am Sonntag, den 17. September 2023 (Kickoff 14:00 Uhr) empfängt die deutsche U19 Nationalmannschaft das Team aus Italien in Schwäbisch Hall im Optima Sportpark.

Die Schwäbisch Hall Unicorns sind als langjähriges GFL Team mit internationaler Erfahrung ein erfahrener Ausrichter solcher besonderen Events, einen Junior Bowl in dieser U19 Altersklasse hatten sie ebenfalls bereits erfolgreich veranstaltet.

In diesem entscheidenden letzten Spiel der Qualifizierungsrunde geht es um den so wichtigen Aufstieg in die Gruppe A, der höchsten Gruppe der U19 Junioren Nationalteams. Damit das deutsche Team auf möglichst viel Unterstützung der Fans zählen kann, hat der AFVD die Eintrittspreise sehr günstig gestaltet: für nur 6,- Euro können Ermäßigte die nicht überdachte Tribüne nutzen, die überdachte Tribüne kostet für Ermäßigte nur 10,- Euro. Reguläre Tickets kosten jeweils 4,- Euro mehr.

Tickets gibt es hier: Ticketshop – Alle Events (reservix.de)