ERIMA GFL Bowl live auf Sport1 und TAG24

Frankfurt 14.07.2023 – Exakt drei Monate noch – dann steht fest, wer der neue deutsche Meister im American Football ist! Die beiden Top-Teams aus der ERIMA German Football League treffen beim Endspiel am 14. Oktober im Stadion an der Hafenstraße in Essen aufeinander. Die Vorbereitungen für den Höhepunkt des deutschen Football-Jahres gehen jetzt in ihre heiße Phase. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, zeigt Sport1 das Endspiel live im Fernsehen. Ab 17 Uhr begleiten die Kameras das Duell um die deutsche Meisterschaft und senden in die Wohnzimmer der Footballfans. Dazu streamt TAG24 das Finale auf seiner Plattform tag24.de

Kommentiert wird das Spiel von Carsten Spengemann und Roman Motzkus. Beides Profis vor der Kamera und absolute Football-Fachmänner. Vor dem Kick-Off steht das Moderatoren-Team auf der Power-Party Bühne und führt durch die Count-Down-Show, mit vielen Gästen, Cheerleadern und Musik. „Wir haben uns sehr gefreut, als die Anfrage uns erreichte, und haben sofort zugesagt. Wir sind sehr stolz, dass wir mit dazu beitragen können, dass es ein tolles Fest für alle Footballans wird,“ so Carsten Spengemann. Roman Motzkus weiter: „Das Endspiel um den GFL Bowl ist der Höhepunkt der Saison. Dieses Spiel kommentieren zu dürfen ist für uns eine Ehre. Es ist eine Selbstverständlichkeit für mich dabei zu sein. Ich hoffe auf eine spannende Begegnung und einen verdienten Champion.“

Drei Monate – das klingt nach viel Zeit. Doch sind dies kaum mehr als 2.000 Stunden! Und diese werden genutzt für die Umsetzung der vielen Ideen aus der GFL und dem Verband, um aus dem Finaltag wieder ein Festival der Aktiven und der Fans zu machen. Nun heißt es also, die Ärmel hochzukrempeln und gemeinsam mit den Partnern und Sponsoren, ein Football-Event zu organisieren. Markus Würtele, im Präsidium für Events verantwortlich: „Nach dem nun definitiv feststeht, dass das GFL-Endspiel in Essen stattfinden kann, freuen wir uns auf die anstehenden Aufgaben.“ Das Essener Stadion an der Hafenstraße ist für hautnahe Stimmung berühmt-berüchtigt, und garantiert damit eine Gänsehaut Live-Atomsphäre. „Da bekommt man wieder richtig Lust, mit aufzulaufen“, so der ehemalige GFL-Spieler Würtele.

Der 14. Oktober in Essen, wo zum dritten Mal nach 1982 und 1984 das deutsche Endspiel ausgetragen wird, soll neue Akzente setzen. „Die Eintrittspreise wurden Fan- und familienfreundlich kalkuliert, zusätzlich erhalten Vereine für Gruppen Sonderkonditionen. Die ersten Werbemaßnahmen sind online gestartet und der Ticketverkauf zieht an“, so AFVD Präsident Fuad Merdanovic.

Nur zwei GFL-Teams werden siegreich aus den Playoffs an den letzten beiden September-Wochenenden hervorgehen und danach in Essen auflaufen können. Aber der AFVD möchte sich bei seinem Finale komplett mit seinem Angebot den Fans präsentieren. Dazu zählen auch die Schiedsrichter, Cheerleader sowie Frauen und Flag-Football. Ebenso sind die Vereine eingeladen, sich beim Finale zu präsentieren.

Bevor also der 44. deutsche Meister im ERIMA GFL Bowl präsentiert von TAG24 gekürt wird, stehen in Essen zunächst andere im Rampenlicht, wie die Nationalmannschaften, Jugend, Frauen, Flaggis, Schiedsrichter und Cheerleader. Dies wird aber nur einer der Programmpunkte sein, mit denen der AFVD bei seinem Endspiel all seine vielfältigen Aktivitäten präsentieren wird. Die Fans können sich auf ein breites Rahmenprogramm vor und im Stadion freuen, mit Live-Musik, DJs, der feierlichen Nationalhymne, einer atemberaubenden Präsentation der Teams und einer wahrhaft meisterlichen Siegerehrung.

Tickets für das Finale in Essen gibt es unter https://gfl-bowl.de/tickets/ ab 15 Euro (ermäßigt ab 10 Euro), für Kinder bis 6 Jahre ist der Eintritt frei ohne Sitzplatzanspruch. Vereine erhalten einen Vereinsrabatt von 10 Prozent auf Sammelbestellungen ab 25 Karten oder Stehplatzkarten für 10 Euro.