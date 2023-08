Essen ist bereit für das große Football Finale

Heute fand in Essen die Kick-Off-Pressekonferenz zum 44. Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im American Football statt. Der Bürgermeister der Stadt Essen, Thomas Kufen, sowie der Geschäftsführer der Stadionbetreibergesellschaft GVE, Dirk Miklikowski, luden ins Schmuckkästchen „Stadion an der Hafenstraße“. Neben den Vertretern der Presse kamen ebenso Vertreter des Veranstalters American Football Verband Deutschland e. V. (AFVD) und der 1. Bundesliga ERIMA GFL. Mit dabei war auch „Beule“, der Meisterpokal, der die Vorlage für das neue Logo lieferte. Die Pressekonferenz leitete AFVD Pressesprecher Dennis Schulz.

„Die Stadt Essen ist sehr stolz, dass wir am 14. Oktober Gastgeber für alle Football-Fans aus ganz Deutschland sein dürfen. Als der AFVD mit der Anfrage auf uns zukam, haben wir sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das deutsche Football-Finale nach 33 Jahren wieder in unsere Stadt zu bekommen,“ so der erste Bürger der Stadt Thomas Kufen.

Stadionchef Dirk Miklikowski ergänzte: “Das Stadion an der Hafenstraße ist für das Event in der Größenordnung perfekt geeignet mit der Kapazität von fast 20.000 Sitz- und Stehplätzen, dazu einem großen VIP-Bereich und Logen. Und dass es hier drin laut werden kann, das zeigen die RWE-Fans.“

Somit ist für den ERIMA GFL Bowl präsentiert von TAG24 das Wohnzimmer schon mal hergerichtet. Fehlen nur noch die Akteure und der feierliche Rahmen. „Aktuell zeigt sich die ERIMA GFL noch recht ausgeglichen,“ so Axel Streich, Vorstand vom GFL e.V. und vom Dauerabonnenten aufs Finale Schwäbisch Hall Unicorns. Organisatorisch laufen die Vorbereitungen wie geplant, und Markus Würtele, im AFVD-Präsidium für das Event verantwortlich, ist mit dem bisherigen Stand sehr zufrieden: „Wir haben aktuell etwa 4.000 Tickets verkauft und haben natürlich das Ziel, das Stadion voll zu machen.“

Dabei helfen soll ein breites Rahmenprogramm mit viel Musik und natürlich Cheerleading, Maskottchen, Frauen-Football, Flag Football. Auch die Nationalmannschaften werden sich auf der Power-Party vor dem Stadion präsentieren. Freuen können sich die Fans auf das Traumduo des deutschen Footballs „SpengeKus“, Carsten Spengemann und Roman Motzkus, die online bei der Pressekonferenz dazu geschaltet waren. „Der AFVD hat uns mit der Inszenierung der Count-Down Show beauftragt, und wir werden liefern,“ so die beiden.

Nach der Count-Down Show geht es für Spengemann und Motzkus ins Stadion an die Kommentatorenplätze. Sport1 wird das Spiel live im Free TV ab 17:00 Uhr übertragen. Parallel zeigt auch TAG24 das Spiel im Stream auf seiner Plattform tag24.de.

„Der nächste deutsche Meister wird am 14. Oktober in Essen gekürt, und es sind alle Football-Fans eingeladen, diesen zu feiern. Der ERIMA GFL Bowl präsentiert von TAG24 soll wieder ein Treffen für die wachsende Football Community werden,“ so der Präsident des AFVD Fuad Merdanovic.

Tickets für das Endspiel in Essen gibt es unter https://gfl-bowl.de/tickets/ ab 15 Euro (ermäßigt ab 10 Euro), für Kinder bis 6 Jahre ist der Eintritt frei ohne Sitzplatzanspruch. Vereine erhalten einen Vereinsrabatt von 10 Prozent auf Sammelbestellungen ab 25 Karten oder Stehplatzkarten für 10 Euro.

Bild von links nach rechts: Dirk Miklikowski, Markus Würtele, Thomas Kufen, Sven Scholtysik, Axel Streich