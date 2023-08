Jugendnationalmannschaft benennt erweiterten Kader für das Spiel gegen Italien am 17. September 2023 in Schwäbisch Hall

Die Jugendnationalmannschaft hat nach dem erfolgreichen Spiel am Osterwochenende in Bordeaux nun im Heimspiel am 17. September 2023 die Chance, gegen Italien (das seinerseits siegreich gegen Großbritannien am Osterwochenende war) den Gruppensieg in der B-Gruppe zu erringen.

Aus dem Kader des Frankreich-Spiels sind leider einige Spieler entweder verletzungsbedingt oder aufgrund von USA-Aufenthalten nicht mehr dabei, so dass ca. 15 Spieler des 45er-Kaders ersetzt werden müssen, weshalb sich der Coaching Staff noch einmal intensiv mit der Analyse der zur Verfügung stehenden Spieler befasst hat – geprägt auch von den aktuellen Eindrücken der GFLJ-Saison und bauend auf Empfehlungen der Head Coaches der Landesauswahlen.

Im erweiterten Kader stehen nun also ca. 30 Spieler, die bereits mit in Frankreich waren, sowie ca. 30 Spieler aus dem 75er-Kader für Frankreich.

Ergänzt wurde der erweiterte Kader um ca. 15 Perspektivspieler jüngerer Jahrgänge, so dass der erweiterte Kader wiederum ca. 75 Spieler umfasst, der in Kürze mit einem Online-Team-Meeting aktiv in der Vorbereitung für das Italien-Spiel starten wird.

In den kommenden Wochen stehen dann noch Online-Meetings in den Units auf dem Programm und der finale 45er-Kader trifft sich dann am Donnerstag, den 14. September in Schwäbisch Hall, um sich in einem kurzen Trainingslager vor Ort den letzten Schliff zu verpassen, bevor es dann am Sonntag, den 17. September 2023 gegen Italien geht.

Das Spiel wird per Livestream (sportdeutschland.tv) übertragen und für diejenigen, die die Jugendnationalmannschaft live vor Ort unterstützen wollen, gibt es die Möglichkeit Tickets online zu bestellen unter: Ticketshop – U19 Junioren-Nationalmannschaft / Aufstiegsspiel in Gruppe A Tickets, Optima Sportpark, 74523 Schwäbisch Hall – online bestellen (reservix.de)

Der erweiterte Kader für das Italien-Spiel besteht aus: