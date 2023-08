Cheerleader können sich beim ERIMA GFL Bowl präsentieren

Am 14. Oktober findet in Essen der ERIMA GFL Bowl statt. Der neue Vorstand des AFVD steckt schon mitten in den Planungen für dieses Event. Dieses Endspiel der beiden besten deutschen Mannschaften ist eine ideale Gelegenheit für Cheerleaderteams, sich bei der Pre-Game Party und an der Sideline zu präsentieren und zusammen mit den German Mascots für tolle Stimmung zu sorgen.

Im Stadion werden über 10.000 Fans erwartet und die bekannten Namen Roman Motzkus und Carsten Spengeman werden moderieren. Zusätzlich wird das Spiel live auf Sport1 im Free TV übertragen werden.

Wenn ihr zwischen 12 und 20 Cheerleader ab 16 Jahre alt seid und – ganz wichtig – über entsprechende Sideline-Erfahrung verfügt, dann laden wir euch herzlich ein, bei diesem Finale dabei zu sein. Dabei spielt es keine Rolle, woher ihr kommt und in welcher Liga euer Verein spielt.

Verpflegung und Getränke werden gestellt. Lasst euch dieses Event nicht entgehen und meldet euer Interesse bis zum 20.08.2023 an. Da es nur 16 Plätze für Cheerleaderteams gibt, wird es bis zum 31.08.2023 eine Rückmeldung vom Veranstalter geben.



Interessenanmeldung: „Cheer meets GFL Bowl“.

https://nextcloud.afvd.de/index.php/apps/forms/s/w6NcAyL6doMxxJ3eKcqCzzKg