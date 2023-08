Panther und Adler stehen im Junior Bowl 2023

Wie erwartet haben sich in den Halbfinalbegegnungen die beiden Favoriten durchsetzen können, die Düsseldorf Panther haben gegen die Hamburg Huskies 35:0 gewonnen, die Berlin Adler bei den Schwäbisch Hall Unicorns 35:17.



Beide Teams hatten bereits in der regulären Saison alle Spiele gewinnen können und auch in den Playoffs ihre gute Form bestätigt. Damit stehen die auch statistisch beiden besten U19 Jugendteams im Finale des Junior Bowls 2023.



Um die Austragung dieses Junior Bowls haben sich beide Finalteilnehmer beworben, Sportdirektor Flo Langer erklärt: „Die Bewerbungen von Berlin und Düsseldorf waren wirklich auf einem sehr hohen Standard. Beide Vereine wären tolle Veranstalter für den Junior Bowl gewesen. Daher haben wir das Los entscheiden lassen – und das Los fiel auf die Düsseldorf Panther.



Dieser wird also wieder in Düsseldorf ausgetragen werden und es kommt zum Rematch des letztjährigen Finales zwischen Panther und Adler. Im letzten Jahr konnte Düsseldorf gegen Berlin mit 23:6 gewinnen, das bedeutete bereits der 16. Titel für die Panther in bislang 40 Junior Bowls.



Beide Teams stehen sich in diesem Jahr zum dritten Mal im Finale gegenüber, auch 2006 waren die Panther mit 26:7 siegreich. Holen die Düsseldorf Panther beim diesjährigen 41. Junior Bowl ihren 17. Titel oder werden in diesem Jahr die Berlin Adler zum sechsten Mal deutscher Jugendmeister werden? Bald wissen wir es, Details zum Event werden noch zeitnah bekanntgegeben.