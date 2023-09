Deutsche Jugend-Nationalmannschaft benennt 45 er Kader

Damit stehen jetzt die 45 Spieler fest, welche am Sonntag, den 17. September 2023 (Kickoff: 14:00 Uhr) in Schwäbisch Hall im Optima Sport Park das Europameisterschaftsspiel gegen Italien bestreiten werden. Der Coachingstaff um Headcoach Philipp Stursberg hat aus dem erweiterten 75er Kader nun den endgültigen Kader der 45 U19 Spieler benannt, welche für Deutschland um den Aufstieg in Gruppe A spielen werden. Das Team trifft sich in dieser Woche in Schwäbisch Hall, um sich in einem kurzen Trainingslager den letzten Schliff für dieses wichtige Länderspiel zu holen.

Die Düsseldorf Panther stellen mit 13 Spielern den größten Kader, sieben Spieler haben ein Heimspiel und kommen von den Schwäbisch Hall Unicorns, je fünf sind von den Cologne Crocodiles und Weinheim Longhorns. Die Berlin Adler stellen als Junior Bowl Finalist ebenfalls zwei Spieler.

Das Spiel wird per Livestream (sportdeutschland.tv) übertragen und für diejenigen, die die Jugendnationalmannschaft live vor Ort unterstützen wollen, gibt es die Möglichkeit Tickets online zu bestellen unter: Ticketshop – U19 Junioren-Nationalmannschaft / Aufstiegsspiel in Gruppe A Tickets, Optima Sportpark, 74523 Schwäbisch Hall – online bestellen (reservix.de)

U19 Headcoach Philipp Stursberg hatte trotz der intensiven Vorbereitungen Zeit für ein paar Fragen:

Was bedeutet euer Motto „Rise to the Top“

Wir sind gerade auf dem Höhepunkt unserer Vorbereitungen für den letzten Schritt des langen Weges zurück in die A-Gruppe der Europameisterschaft. Wir wussten, dass wir hart arbeiten müssen, um an diesen Punkt zu kommen. Jetzt stehen wir kurz davor, mit dem Spiel gegen Italien den letzten Schritt zu machen. „Rise to the Top“ soll unseren unermüdlichen Einsatz und unsere Entschlossenheit ausdrücken, wieder auf die große Bühne des europäischen Footballs zurückzukehren.



Wie ist die Zusammenstellung der Spieler erfolgt?

Die meisten Spieler im 45er Kader waren schon beim letzten Spiel gegen Frankreich dabei. Sie haben sich weiterentwickelt und sind noch entschlossener, unser Ziel zu erreichen. Wir haben auch Abgänge kompensiert, dank der Empfehlungen unserer engagierten Landesauswahltrainer.



Wie ist die aktuelle Stimmung?

Die Vorfreude in unserem Team ist mitreißend. Unsere Vorbereitungen verliefen bisher optimal, und wir sind bereit, in den letzten drei Tagen intensiven Trainings und Videomeetings den letzten Schliff zu verpassen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam den letzten Schritt in die A-Gruppe zu erkämpfen. Unsere Spieler, unser Trainerstab und das gesamte Team sind hungrig nach Erfolg. Wir haben hart gearbeitet, um uns diese Gelegenheit zu verdienen, und jetzt wollen wir sie nutzen.





Was bedeutet dieses Spiel für dich persönlich?

Ich persönlich freue mich unglaublich auf dieses große Abenteuer. Es ist eine Ehre, diese talentierten jungen Athleten zu coachen, und ich bin zuversichtlich, dass wir Großes erreichen können. Außerdem habe ich einige Überraschungen für unser Team, unsere Coaches und unsere Verbandsmitglieder in petto. Es wird ein besonderes Erlebnis für uns alle.



Philipp, du hast das letzte Wort:

Es ist mir wichtig zu betonen, dass dieser Erfolg nicht nur dem aktuellen Staff, Spielern und Trainerstab gehört. In den letzten zwei Jahren haben viele Menschen, die den letzten Schritt jetzt nicht mehr miterleben können, ihren Beitrag geleistet. Sie gehören genauso zu diesem Weg, den wir bis hierhin bestritten haben.