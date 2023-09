Der Ladies-Bowl geht erstmalig nach Hamburg

Hamburg Pioneers richten den Ladies Bowl 2023 aus.

Zu den Pioneers gehört das Amazons Frauenteam, welches zu den am längsten durchgehend in der ersten Damen Bundesliga beheimateten Teams gehört. Somit freute sich der AFVD, als die Bewerbung um die Ausrichtung des Finales aus Hamburg kam und so der Ladies Bowl erstmalig in seiner Austragung seit 1992 in der Hansestadt stattfinden wird. Die Finalisten können sich auf optimale Bedingungen freuen.

Denn gespielt wird am 21. Oktober 2023 auf dem Homefield der Pioneers im Jahnring auf dem 2017 neu gebauten Kunstrasenplatz mit reiner Footballmarkierung und Flutlicht. Dazu bietet das Stadion Platz für 800 Zuschauer, sodass mit einem ausverkauften Endspiel zu rechnen ist. Die Chancen, dass die Amazons im Finale stehen, sind aktuell sehr gut. Zurzeit führen die Amazons in der Gruppe Nord die Tabelle an. Im Süden stehen die Scorpions Sisters ganz oben. Somit könnte es möglicherweise zu einem Rematch des letzten Ladies Bowls kommen.

„Wir freuen uns, dass wir erstmalig den Ladies Bowl in Hamburg veranstalten werden und sind uns sicher, dass die Pioneers ein tolles Event auf die Beine stellen werden,“ so Fuad Merdanovic, Präsident des AFVD. Die Pioneers planen ein buntes Rahmenprogramm rund um das Spiel, mit Feuerwerk, Halbzeit-Show und American Food uvm.

Weitere Infos folgen, sobald die beiden Finalteilnehmer feststehen.