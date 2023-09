Wer sitzt wo?

ERIMA GFL Bowl voraus! Vier Teams – und nur zwei qualifizieren sich für den ERIMA GFL Bowl präsentiert von Tag24.

Damit ihr schon mal VOR den Halbfinal-Spielen planen könnt, auf welcher Seite Ihr Euch Eure Tickets hinter „Eurer“ Teamzone sichern könnt, hier die Einteilung:

Die möglichen Teams mit der Teamzone vor der Haupttribüne:

Potsdam Royals oder New Yorker Lions

Die möglichen Teams mit der Teamzone vor der Gegentribüne:

Schwäbisch Hall Unicorns oder Dresden Monarchs

Tickets für den ERIMA GFL Bowl gibt es unter: Tickets für ERIMA GFL Bowl 2023 am 14.10.2023 in Stadion an der Hafenstraße, Essen | Ticket-Shop (eventim-light.com)

VIP Tickets unter: Hospitality – ERIMA GFL Bowl präsentiert von TAG24 (gfl-bowl.de)