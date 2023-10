Royals und Unicorns stehen im GFL Bowl in Essen!

Es kommt am 14. Oktober 2023 im ERIMA GFL Bowl präsentiert von TAG24 zum Rematch des letztjährigen Finals.

Vor einem Jahr wurden die Schwäbisch Hall Unicorns mit einem 44:27 Sieg gegen die Potsdam Royals deutscher Meister im American Football. Jetzt stehen sich beide Teams erneut im Endspiel um die deutsche Meisterschaft im American Football gegenüber.

Die Royals wurden von vielen schon zu Saisonbeginn als erneuter Finalkandidat gehandelt, auf die Unicorns hatten nach den erheblichen Abgängen an Trainern und Spielern nicht so viele gesetzt.

Doch die Unicorns hatten in diesem Jahr ihr Saisonmotto „More U than ever“ perfekt umgesetzt und im Halbfinale gegen die favorisierten Dresden Monarchs ihr bislang bestes Spiel in dieser Saison gezeigt und mit 36:30 gewonnen. Dieses Halbfinale bot bis zu den letzten Sekunden absolute Hochspannung. Die Unicorns führten bis zu Beginn des letzten Quarters mit 36:17, aber die Monarchs gaben nicht auf und kamen bis auf 36:30 heran. Dabei waren die Monarchs in der Schlussphase im Angriff und hätten mit diesem Drive noch gewinnen können. Aber ein spielentscheidender Fumble des Quarterbacks sicherte den Unicorns den Einzug in den GFL Bowl.

Die Potsdam Royals wurden bei ihrem 41:28 Halbfinalsieg gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig ihrer Favoritenrolle gerecht und zeigten auf beiden Seiten eine sehr starke Leistung. Während der gesamten Saison haben sie nur ein Spiel verloren und stellen mit 599 Punkten wieder die beste Offense der gesamten GFL. Die Royals Defense liegt mit nur 236 Gegenpunkten auf Platz 2 der Gesamtstatistik. Da war nur die Lions Defense mit 175 Gegenpunkten noch besser. Und die machte es gerade zu Beginn des Spiels sehr spannend. Nach dem die Royals Defense ins Spiel gefunden hat, ließ die Offense um QB Jaylon Henderson nichts mehr anbrennen.

Die Unicorns mussten in dieser Saison bereits drei Niederlagen hinnehmen und haben mit 244 Gegenpunkten die drittbeste Defense der Liga. Die Offense rangiert mit 397 Punkten auf dem vierten Platz der Gesamtstatistik. Im letzten Jahr stand das Aufeinandertreffen unter dem Motto „Die beste Offense der Liga (Royals) trifft auf die beste Defense (Unicorns).“ Die Potsdamer haben es geschafft, ihre Defense deutlich zu verbessern und gleichzeitig ihre beeindruckende Offensepower beizubehalten. Die Unicorns haben mit ihrem Sieg gegen die Monarchs bewiesen, das mit ihnen immer zu rechnen ist und sie durchaus für eine weitere Überraschung gut sein können.

„Es ist daher nicht leicht, für den GFL-Bowl eine Prognose abzugeben. Was aber jetzt schon feststeht, ist, dass sich die Footballfans aus ganz Deutschland auf ein tolles Event freuen können,“ so AFVD Präsident Fuad Merdanovic.

Um 12 Uhr geht es los mit der Power Party. Roman Motzkus und Carsten Spengemann starten um 13:00 Uhr mit der Count-Down Show, bis es um 15:30 Uhr ins Stadion zur Pre-Game Show geht. Kick-Off ist um 17:00 Uhr. TAG24 überträgt ab 13:00 Uhr im Stream, ab 16.55 Uhr zeigt Sport1 das Spiel.

Für die Fans der Royals ist im Stadion der Block E1 reserviert, für die Fans der Unicorns steht Block R1 zur Verfügung. Beide Blöcke sind auf der Seite der jeweiligen Teams. Tickets gibt es unter gfl-bowl.de.

Wir empfehlen den Shuttle Bus vom Hauptbahnhof Essen zum Stadion zu nutzen, da es nur wenige Parkplätze von dem Stadion gibt.