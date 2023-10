Am Samstag, den 30. September 2023, ist der ehemalige Vizepräsident Thomas Meyer nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Seit 1991 war Thomas Meyer dem American Football sehr verbunden, als Spieler, Schiedsrichter, Funktionär und Fan. Der gesamte AFVD wünscht den Angehörigen viel Kraft in diesen schweren Stunden. Der AFVD wird sich im Rahmen des Länderspiels der Herren Nationalmannschaft am 29.10.2023 gegen Israel mit einer Gedenkminute von Thomas Meyer verabschieden.